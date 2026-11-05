Las chicas de las divisiones inferiores de la Escuela Municipal de Handball disfrutaron de un muy buen fin de semana por la 12° fecha del torneo Clausura de la Primera “F” de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal).

Las chicas dirigidas por Camila Duhau recibieron al puntero de la tabla general AACF Quilmes y estuvieron a la altura de las circunstancias con dos victorias en Cadetas y Juveniles, un empate en Juniors y un par de caídas en las categorías Infantiles y Menores.

De esta manera, las pilarenses llegaron a los 367 puntos en el año y se mantienen 5° en la tabla general pero cerca de los puestos de ascenso. Los primeros cuatro son AACF Quilmes con 413, Comunicaciones con 398, Vicente López con 388 y All Boys con 369.

El primer triunfo de Muni Pilar en la jornada desarrollada en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” se dio en la división Cadetas, en la que las dueñas de casa se impusieron por un ajustado 17 a 16.

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Las locales se repusieron de un flojo primer capítulo (3-5) y cantaron victoria en un rival directo por los puestos vanguardia. Ahora, Muni Pilar sobrepasó a Quilmes y se encuentra tercero en la tabla con 31 puntos, a solo dos del líder All Boys.

Pilar formó con Sofía Caballero Reyes (4), Candela Delicia (4), Tiara Melgar Galliussi (3), Antonella Batalla García (3), Oriana Rojas (1), Denisse Díaz (1), Tihara Quintana (1), Clara Danylyszyn, Clara Valcalda Gutiérrez, Delfina González Díaz, Brisa Gómez, Martina Núñez y Zoe Figueroa.

Por su parte, las Juveniles jugaron un partido sobresaliente, le ganaron a AACF Quilmes por 29 a 24 y son las nuevas punteras de la tabla. Es que las del sur del Conurbano llegaron como líderes pero Pilar no dejó dudas, al final del primer tiempo ya ganaban 16-9 y luego mostraron solidez y autoridad para firmar la victoria.

La gran figura fue Josefina Galeano, autora de 10 goles. Las otras integrantes del equipo fueron Samira Safi (4), Candela Delicia (4), Rocío Alberto (4), Geraldina Campero Posadas (3), Sofía Caballero Reyes (2), Abril Orellana (2) y clara Danylyszyn.

A su turno, las Juniors también jugaron un partidazo y empataron 16 a 16 frente a un Quilmes que da pelea en los primeros lugares de la tabla. Las de nuestro distrito llegaron a los 25 puntos y son 9° en las posiciones.

Muni Pilar alistó a Josefina Galeano (7), Fernanda Caballero Reyes (3), Paloma Pruden Bañak (3), Rocío Alberto (2), Abril Orellana (1), Jéssica Baumann, Antonella Danylyszyn, Delfina Bravo, Julieta Delaloye, Violeta Gatica y Constanza Hearne Leichner.

Por su parte, las Infantiles estuvieron en partido hasta el final pero acabaron cediendo por un apretado 15 a 13 y ahora son 8° en la tabla con 27 unidades.

Pilar tuvo en cancha a Máxima Sabán (4), Isabella Meneses Rojas (3), Alma Padilla (3), Cristal Gómez (2), Aitana Medina Matos (1), Luciana Slusarski y Araceli Gómez.

Finalmente, las Menores sufrieron el buen andar del escolta Quilmes y perdieron por 19 a 11 para ser 10° en la tabla con 20 puntos.

En Muni Pilar firmaron planilla Maitena Ríos (4), Celena Fontela (3), Nerea Rojas (2), Lara Polo Benítez (1), Alma Padilla (1), Milva Quintana, Luciana Slusarski, Máxima Sabán, Clara Valcalda Gutiérrez y Emma González Cherullo.

La próxima presentación de las pilarenses será este domingo 8 como visitantes de Villa Elisa. Habrá actividad en las categorías Menores, Cadetas, Juveniles y Juniors.