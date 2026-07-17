Con una exigente doble fecha, las inferiores femeninas de la Escuela Municipal de Handball cerraron su actuación en el torneo Apertura de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal).

Con pocas horas de diferencia, las chicas se midieron con Universidad Nacional de Luján (UNLU) y con Instituto Don José (IDJ) de San Martín, cosechando muy buenos resultados y sumando fuerte para una tabla general en la que acabó tercera.

Ante UNLU, Muni Pilar venció en Infantiles, Cadetas, Juveniles y Juniors, en tanto las Menores cedieron ajustadamente. Frente a IDJ San Martín, las dirigidas por Camila Duhau triunfaron en Cadetas, Juveniles y Juniors y cayeron en Infantiles y Menores.

De esta forma, las dirigidas por la profesora Camila Duhau cerraron un gran torneo Apertura, quedando 3° en la tabla general de la Primera “F”, acabando en una posición expectante para buscar un ascenso de cara a 2027.

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De examen

Por la 14° fecha, las pilarenses enfrentaron a UNLU y sumaron su primera victoria de la tira en el duelo de Cadetas, en el que se impusieron por un cómodo 17 a 7. Las goleadoras locales fueron Candela Delicia (5), Tiara Melgar Galliussi (4), Delfina González Díaz (3) y Denisse Díaz (3).

Por su parte, las Juveniles, se impusieron por 29 a 22, dando vuelta un partido que había arrancado torcido. La gran figura del pleito fue Josefina Galeano, quien anotó 14 goles. También brillaron Candela Delicia (8) y Samira Safi (5),

También sumaron tres puntos las Infantiles y las Juniors, que vencieron por la no presentación de su adversario.

Por el contrario, las que cedieron fueron las Menores, quienes perdieron por 20 a 17 pese a jugar un buen encuentro. Las artilleras locales fueron Celena Fontela (10), Maitena Ríos (6) y Clara Valcalda Gutiérrez (1).

Gran cierre

Por la última fecha, las chicas de Muni Pilar recibieron en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” la visita de IDJ San Martín y las Cadetas completaron un fin de semana ideal al vencer por 19 a 13. Los goles pilarenses fueron obra de Candela Delicia (7), Sofía Caballero Reyes (7), Tiara Melgar Galliussi (1), Tihara Quintana (2), y Martina Núñez (2).

De esta forma, Muni Pilar llegó a los 41 puntos y empató el segundo puesto con Comunicaciones, quedando a 4 del campeón Estrella del Sur 45.

Las Juveniles le ganaron los puntos a las de San Miguel y culminaron el Apertura en la tercera posición. Sumaron 41 puntos y quedaron a 2 del campeón, Círculo General Belgrano.

Por su lado, las Juniors también sumaron si saltar a la cancha y con 28 unidades, finalizaron el torneo en la 10° ubicación. El campeón fue Círculo General Belgrano con 45 puntos.

Las Infantiles, que completaron el Apertura en el 7° puesto con 33 unidades, perdieron por 20 a 13. Las goleadoras locales fueron Alma Padilla (6), Isabella Meneses Rojas (3), Máxima Saban (2) y Aitana Medina Matos (2).

Finalmente, las Menores no pudieron con IDJ San Martín y cedieron por 23 a 17 pese a los 11 goles de Celena Fontela, que fue la más prolífica en la ofensiva pilarense. En esta división, Quilmes culminó primero con 43 puntos y Muni Pilar fue 11° con 25.

En la tabla general el primero fue AACF Quilmes con 230 puntos, segundo acabó Comunicaciones con 220 y Muni Pilar fue tercero con 200.