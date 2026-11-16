Las Juveniles de la Escuela Municipal de Handball protagonizaron una jornada histórica para el balonmano femenino pilarense.

Es que al ganarle como locales a Universidad Nacional de Luján (UNLU) por 38 a 12 se coronaron campeonas del torneo Clausura de la Primera “F” de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal) cuando al certamen le resta una fecha.

Se trata del primer título femenino de Muni Pilar desde que juega en la Metro y el segundo del año, luego del conseguido por el conjunto masculino de Infantiles durante el pasado torneo Apertura.

“Estamos muy contentos por este resultado en particular pero más allá de ello, por el crecimiento sostenido que viene experimentando el handball de Pilar. La Escuela Municipal no para de crecer y a la hora de competir, nuestros chicos y chicas lo hacen de la mejor manera, mostrando compromiso y mucho talento”, destacó el director general de Deportes comunal, Fernando Trillo. Y destacó “el trabajo del equipo docente de nuestra Escuela Municipal y el permanente acompañamiento de los padres”.

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Además, las pilarenses suman 392 puntos en la temporada y se mantienen 5° en la tabla general con 392 puntos. Los cuatro primeros son AACF Quilmes con 438, Comunicaciones con 424, Vicente López con 406 y All Boys con 397.

Festejos

El de las Juveniles fue el último partido de la tira entre Muni Pilar y UNLU pero el más esperado ya que con su victorias, las dirigidas por Camila Duhau se consagraron campeonas una fecha antes del final.

El duelo fue claramente favorable a las dueñas de casa, que en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” impusieron condiciones desde el pitazo inicial y acabaron ganando con autoridad por 38 a 12. Ya al final del primer tiempo, las pilarenses ganaban 15 a8.

La gran figura del encuentro fue Josefina Galeano, quien anotó 13 tantos y resultó imparable para las defensoras rivales. El plantel campeón también tuvo en cancha a Samira Safi (9), Sofía Caballero Reyes (6), Candela Delicia (5), Sofía Alberto (3), Abril Orellana (2), Clara Danylyszyn, Geraldina Campero Posadas, Luana Espinosa, Candela Ríos y María Orihuela García.

Muni Pilar llegó a los 42 puntos y se coronó en forma invicta con 14 victorias en igual cantidad de presentaciones. A lo largo del Clausura convirtió 285 goles y le anotaron 175. El subcampeón será Círculo General Belgrano 36. Además, las chicas de Pilar se clasificaron para jugar el Súper 8 de la categoría, evento del que participan los mejores ocho elencos de la temporada en la división.

Las Cadetas también ganaron con solvencia. Metieron un contundente 25 a 9, se afirmaron en la tercera posición de la tabla con 37 puntos (el líder es Estrella del Sur con 41) y también se clasificaron para jugar el Súper 8 de su divisional.

La escuadra local formó con Sofía Caballero Reyes (3), Candela Delicia (9), Tihara Quintana (1), Tiara Melgar Galliussi (2), Catalina Lomazzo (1), Clara Danylyszyn, Oriana Rojas (4), Denisse Díaz (4), Delfina González Díaz, Antonella Batalla García (1), Brisa Gómez, Martina Núñez, Clara Valcalda Gutiérrez y Zoe Figueroa.

Por su parte, las Menores completaron el triplete al batir a UNLU por 19 a 11 y de esta forma avanzaron al 10° lugar de la tabla con 24 unidades.

Las pilarenses contaron con Maitena Ríos (1), Celena Fontela (8), Nerea Rojas (3), Emma González Cherullo (3), Milva Quintana (1), Alma Padilla, Lara Polo Benítez (2), Isabella Meneses Rojas, Máxima Sabán (1) y Clara Valcalda Gutiérrez.

Sin jugar, las Infantiles ganaron los puntos y se mantienen 8° en la zona con 30 unidades. Lo mismo pasó con las Juniors, que se ubican 9° con 29.

La próxima presentación de las chicas de Muni Pilar, 15° y última fecha del Clausura, será este domingo 22 como visitantes de Instituto Don José de San Martín (IDJ) de San Miguel.