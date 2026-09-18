Las chicas de las divisiones inferiores femeninas de la Escuela Municipal de Handball se presentaron por la 6° fecha del torneo Clausura de la Primera "F" de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal) y visitaron a Comunicaciones, uno de los equipos siempre protagonistas de esta división.

En rigor, la tira había comenzado pocos días atrás con las victorias pilarenses en Juveniles y Juniors y se completó con los pleitos de las tres categorías más chicas: Infantiles, Menores y Cadetes.

En ese marco, las Cadetas fueron las únicas que cantaron victoria ala doblegar a "Comu" por 17 a 14, en un duelo muy equilibrado de principio a fin. Tanto que al cierre del primer capítulo igualaban en 8. Con este nuevo éxito, Muni Pilar llegó a los 14 puntos y se ubica 7°, a cinco unidades del puntero All Boys.

La figura del Partido fue Sofía Caballero Reyes, autora de 10 tantos. El plantel también tuvo en cancha a Clara Danylyszyn, Oriana Rojas (1), Catalina Lomazzo (1), Antonella Batalla García (1), Brisa Gómez, Tihara Quintana (1), Tiara Melgar Galliussi, Candela Delicia (3), Denisse Díaz y Delfina González Díaz.

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Las Infantiles sigue sumando experiencia. En Agronomía enfrentaron al escolta y le hicieron frente con sus armas pese a que el resultado final fue caída por 23 a 9. Las dirigidas por la profesora Camila Duhau formaron con Alma Padilla (3), Araceli Gómez, Isabella Meneses Rojas (2), Luciana Slusarski, Cristal Gómez (1), Máxima Sabán (2), Aitana Medina Matos (1) y Helena Rojas. En la zona lideran All Boys y Estrella del Sur con 19 puntos y Muni Pilar es 8° con 12.

Por su parte, las Menores cedieron por 23 a 15 para quedar 8° en la tabla con 8 unidades y a 10 del líder Vicente López.

Muni Pilar alistó a Araceli Gómez, Alma Padilla (1), Lara Polo Benítez (2), Celena Fontela (5), Nerea Rojas (1), Maitena Ríos (5), Emma González Cherullo, Máxima Sabán, Clara Valcalda Gutiérrez y Milva Quintana (1).

Con los resultados registrados en la 6° fecha, la tabla general es encabezada por AACF Quilmes con 320 puntos, Comunicaciones es escolta con 301, Vicente López tercera con 297 y Muni Pilar asoma cuarta con 284 unidades.

La próxima presentación de la tira femeninaserá este domingo como local del Deportivo Morón en las instalaciones del Club Municipal Tribarrial.

Mayores

En términos de resultados, no fue buena la fecha que pasó para los equipos de Mayores de la Escuela Municipal de Handball.

Los caballeros, que militan en la Tercera división, visitaron al siempre exigente Sociedad Alemana de Gimnasia (SAG) de Los Polvorines y cayeron ajustadamente por 26 a 24. De esta forma, los dirigidos por el profesor Daniel Rotela marchan 9° con 12 puntos y este domingo serán locales del colista Ituzaingó a partir de las 18.

Pilar estuvo integrado por Braian Vergara (6), Esteban Zalazar (5), Lautaro Ramos (4), Francisco Saune (2), Maximiliano Córdoba (1), Facundo Inofre (1), Facundo Roldán (1), Víctor Martínez, Juan Cruz Lomazzo, Diego Roldán (1), Mateo Paturlanne (1), Eduardo Fernández, Juan Cruz Giménez Correa, Joaquín Giménez Correa, Gonzalo Ferreyra de la Cruz y Walter Carrizo.

Por su lado, las damas, que compiten en la Cuarta división, se midieron como locales con Círculo General Belgrano, que se terminó imponiendo por 27 a 18. Ahora, las dirigidas por el profesor Martín Umbert son 9° con 12 unidades.

Las pilarenses formaron con Josefina Galeano (6), Julieta Carosella Reboredo (4), Débora Acosta (3), Jacqueline Falcón (1), Victria Husulak (1), Camila Duhau (1), Paloma Pruden Pañak (1) y Victoria Lafont (1). Yamila Conte, Julieta Delaloye, Érica Cano, Iara Torres, Violeta Gatica y Delfina Bravo. Este sábado, por la 7° fecha, Muni Pilar visitará a FEINCO.