Se disputaron los encuentros correspondientes a la 2° fecha de la Primera “F” del torneo de divisiones formativas femeninas organizado por la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal) y las chicas de la Escuela Municipal de Handball sumaron dos valiosas victorias frente al siempre incómodo All Boys.

Las chicas de Muni Pilar vencieron en los duelos de Menores y Cadetas, en tanto las de Floresta cantaron victoria en Infantiles y Juveniles. Además, las pilarenses se quedaron con los puntos en Juniors aunque sin jugar.

La tira se desarrolló en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” y en el duelo de Menores, el equipo de Muni Pilar dirigido por la profesora Camila Duhau superó a All Boys por 16 a 10. Ya al final del primer tiempo, las pilarenses se imponían por 7 a 4.

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Las máximas anotadoras pilarenses fueron Celena Fontela y Maitena Ríos, ambas con 6 tantos. El plantel se completó con Lara Polo Benítez, Alma Padilla, Nerea Rojas, Isabella Meneses Rojas, Clara Valcalda Gutiérrez, Emma González Cherullo (1), Juliana Belizan y Milva Quintana (2). Fue el primer éxito de Muni Pilar, que es escolta en la tabla de posiciones.

El otro éxito local se dio en el choque de las Cadetas, que fue muy equilibrado de principio a fin y acabó con éxito pilarense por 11 a 10. Con la misma tónica, rl primer tiempo había culminado igualado en cuatro goles por bando.

Sofía Caballero Reyes lideró la ofensiva de las de Duhau y terminó con cinco goles en su cuenta personal.

También vieron acción Clara Danylyszyn, Oriana Rojas, Agustina Freire, Denise Díaz, Candela Delicia (3), Tiara Melgar Galliussi, Delfina González Díaz, Antonella Batalla García (2), Bianca Badini, Kiara Solan, Catalina Lomazzo, Tihara Quintana (1), Brisa Gómez y Martina Núñez.

Las Cadetas de la Escuela Municipal ganaron sus dos partidos, suman 6 puntos y mandan en la tabla de valores.

Por su parte, las Juveniles le jugaron gol a gol a All Boys pero cedieron por un ajustado 12 a 8 en lo que representó su debut en el campeonato ya que habían ganado los puntos en la 1° fecha.

El equipo alistó a Sofía Caballero Reyes (2), Clara Danylyszyn, Rocío Alberto, Candela Delicia (1), Luana Espinoza, Abril Orellana, Josefina Galeano (4), Geraldina Campero Posadas (1) y Candela Ríos. Finalmente, las Infantiles disputaron un buen encuentro aunque sucumbieron por 23 a 9.

La formación tricolor incluyó a Alma Padilla (6), Araceli Gómez, Luciana Slusarskyi, Helena Rojas, Aitana Medina Matos, Cristal Gómez (1), Isabella Meneses Rojas (2) y Mía Kinderknetch. La próxima fecha será el domingo 12 de abril, cuando las escuadras femeninas visiten a Juan Cruz Varela.

Mayores

Por su lado, el equipo femenino de Mayores de la Escuela Municipal de Handball visitó a San Andrés por la 2° fecha de la Zona “B” de la Cuarta división de Femebal.

Con algunas bajas, las dirigidas por el profesor Martín Umbert le plantaron cara al experimentado elenco albiverde pero terminaron perdiendo 15 a 11. Al final del primer tiempo ya caían por 8 a 4.

La juvenil Josefina Galeano fue la goleadora pilarense con 4 tantos y el plantel se completó con Ángela Vera (2), Antonella Danylyszyn, Delfina Bravo, Yamila Conte (1), Paloma Pruden Banak (1), Julieta Delaloye (1), Julieta Carosella Reboredo, Daiana Sosa, Camila Duhau (2), Violeta Gatica, Constanza Hearne Leichner, Gabriela Artaza, Érica Cano y Jacqueline Falcón (1).

La próxima presentación de Muni Pilar será este sábado 11 como local de Universidad Nacional de Luján, que viene de ganar sus dos partidos. El partido comenzará a las 16.30 y se jugará en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”.