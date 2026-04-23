Se disputaron los encuentros correspondientes a la 4° fecha de los torneos de divisiones formativas organizados por la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal) y los equipos de la Escuela Municipal de Handball sumaron interesantes resultados en sus presentaciones.

Por la Primera “E”, los conjuntos masculinos visitaron al siempre complicado Defensores de Glew, consiguiendo buenos triunfos en los duelos de las categorías Juveniles y Juniors. Por su parte, los Infantiles y Menores ganaron los puntos por la no presentación de su adversario.

El choque de los Juveniles fue a pura emoción y se lo terminó llevando Muni Pilar por 28 a 27, luego de protagonizar una tremenda remontada en el segundo tiempo. Al final del período inicial, Glew, que llegaba como puntero, vencía 16 a 12 pero los chicos de Pilar jugaron un segundo capítulo de altísimo nivel y se aferraron a la victoria.

Los goleadores de la escuadra local fueron Juan Cruz Giménez Correa y Miqueas Valdez, quienes anotaron 8 y 7 goles, respectivamente.

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El plantel también tuvo en cancha a Eduardo Fernández, Valentín Riveros (3), Tomás Rodríguez García, Lucas González, Joaquín Domínguez Acosta (2), Lucas Sosa (3), Joaquín Giménez Correa (3), Joaquín Tebes y Felipe Díaz (2).

Muni Pilar sigue invicto, suma 12 puntos y lidera junto a IDJ San Martín y Las Heras.

Por su parte, los Juniors también extendieron su excelente arranque y al batir a Defensores de Glew por 44 a 29, mandan en la zona con 12 unidades y junto a San Fernando y SAPA de Marcos Paz.

Lautaro Ramos, con 10 tantos, fue el artillero pilarense, en tanto Diego Roldán aportó otros 8 goles. El plantel se completó con Eduardo Fernández, Miqueas Valdez (2), Mateo Paturlanne (2), Leonel Izaguirre (1), Juan Cruz Giménez Correa (5), Lucas Sosa (1), Joaquín Giménez Correa (7), Ariel Brizuela (2), Joaquín Tebes (1), Felipe Díaz, Gonzalo Ferreyra de la Cruz y Juan Cruz Lomazzo (5).

Finalmente, los Cadetes jugaron buen partido pero cedieron por 24 a 17, tras un primer tiempo desfavorable de 12 a 7. Tras esta fecha, Glew y Las Heras lideran con 12 y Muni Pilar quedó 7° con 9 puntos.

Joaquín Domínguez Acosta con 9 tantos lideró la ofensiva de un Muni Pilar, que también alistó a Lucas González, Juan Simón Rodríguez Eder, Juan Francisco Rodríguez Eder (2), Valentín Riveros (3), Valentín Galeano, Tomás Basiak, Franco Parra Albarracín (1), Facundo Almeida, Thiago Koch Vallejos (1), Bautista Guerrera (1) y Felipe Urcola.

La próxima presentación de los chicos de Muni Pilar será el sábado 25 como locales de SAPA de Marcos Paz en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”.

Damas

Los equipos femeninos de Muni Pilar fueron locales en el “Rusticucci” del calificado Estrella del Sur, en duelos correspondientes a la 4° fecha de la Primera “F”. Fueron partidos muy interesantes y los visitantes se llevaron la victoria en las categorías en las que hubo acción.

En Menores, Muni Pilar corrió siempre de atrás y terminó cayendo por 28 a17 para quedar 10° en la tabla con 8 puntos.

La figura de las dirigidas por Camila Duhau fue Celena Fontela con 11 puntos. El equipo también alistó a Nerea Rojas, Alma Padilla, Lara Polo Benítez, Maitena Ríos (3), Brisa Egea (1), Juliana Belizán, Emma González Cherullo (2), Clara Valcalda Gutiérrez y Milva Quintana.

En el cotejo de las Cadetas, Estrella del Sur superó a Muni Pilar por 25 a 14 luego de un primer tiempo también favorable por 9 a 5. Estrella del Sur y Comunicaciones lideran con 12 puntos y Muni Pilar es escolta con 10 unidades.

Las pilarenses formaron con Clara Danylyszyn, Sofía Caballero Reyes (5), Oriana Rojas, Denise Díaz (1), Candela Delicia (2), Tiara Melgar Galliusi (2), Delfina González Díaz (1), Antonella Batalla García (1), Bianca Badini (1), Kiara Solán, Catalina Lomazzo, Tihara Quintana, Brisa Gómez (1) y Martina Núñez.

Por su lado, las Juniors cedieron ante Estrella del Sur por 20 a 13 para ubicarse 7° en los 8 puntos. Pilar formó con Antonella Danylyszyn (2), Delfina Bravo, Paloma Pruden Bañak (5), Julieta Delaloye (1), Geraldina Campero Posadas, Abril Orellana (2), Violeta Gatica y Rocío Alberto (3)

Las Infantiles y Juveniles ganaron los puntos por la no presentación de su rival. El fin de semana venidero, las chicas de Muni Pilar quedarán libres.

Mayores: gran triunfo de las Damas

La escuadra femenina de Mayores de Muni Pilar visitó y derrotó a Federal Juniors por la 4° fecha del torneo de Cuarta división. Las dirigidas por Martín Umbert se impusieron por 23 a 21, luego de un primer tiempo también favorable por 12 a 9.

La goleadora municipal fue Victoria Lafont con 8 tantos y también salieron a la cancha

Violeta Gatica, Ángela Vera (1), Paloma Pruden Bañak (3), Julieta Delaloye, Julieta Carosella Reboredo (4), Camila Duhau (5), Erica Cano, Delfina Bravo, Julieta Rojas (1), Gabriela Artaza, Antonella Danylyszyn y Jacqueline Falcón (1).

Chacarita, UNLU y Escobar mandan con 12 puntos, en tanto Muni Pilar es 12° con 6 unidades.

Por la próxima fecha, las pilarenses serán locales de UNSAM el sábado 25 a las 18. Por su parte, los caballeros jugarán el domingo 26 a las 18 como visitante de Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó.