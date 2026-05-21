En el gimnasio principal del Club Municipal Tribarrial, se disputaron los encuentros correspondientes a la 8° fecha de la Primera “F” de divisiones inferiores de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal) y en ese marco, las chicas de la Escuela Municipal de Handball recibieron la visita de Morón.

Ante el calificado rival proveniente del oeste del Gran Buenos Aires, las dirigidas por la profesora Camila Duhau ganaron en la categoría Cadetas y sumaron un empate en Juniors, en tanto las visitantes triunfaron en Infantiles y Menores. Las Juveniles de Pilar ganaron los puntos sin jugar y lideran su tabla.

Puede interesarte

Con esta buena cosecha, las formativas femeninas de Muni Pilar siguen dando pelea en la tabla general. El líder es Quilmes con 120 puntos, Comunicaciones es escolta con 109, Vicente López y All Boys suman 106 y Muni Pilar es 5° con 105 unidades.

Las Cadetas de Muni Pilar se impusieron con holgura y autoridad por 24 a 10 para llegar a los 20 puntos y quedar cuartas detrás de Estrella del Sur (24), Comunicaciones (22) y All Boys (22). Ya al final del primer tiempo las pilarenses ganaban 14 a 3.

La goleadora pilarense fue Sofía Caballero Reyes con 9 tantos, en tanto el plantel también alistó a Clara Danylyszyn, Oriana Rojas (2), Denise Díaz, Candela Delicia (7), Tiara Melgar Galliussi (1), Delfina González Díaz (1), Antonella Batalla García (3), Tihara Quintana, Brisa Gómez (1), Martina Núñez y Zoe Figueroa.

Como se esperaba, el pleito de las Juniors fue equilibrado de principio a fin . Luego del primer tiempo igualaban en 11 y al final repartieron puntos al empardar 19 a 19.

En este caso, la artillera local fue Josefina Galeano, autora de 8 goles. También firmaron planilla Antonella Danykyszyn, Samira Safi, Delfina Bravo (1), Paloma Pruden Bañak (3), Martina Galeano Díaz, Julieta Delaloye, Geraldina Campero Posadas (1), Abril Orellana, Luana Espinosa, Violeta Gatica, Rocío Alberto (6), Fernanda Caballero Reyes y Candela Ríos.

En esta divisional manda Círculo General Belgrano con 24 puntos, Villa Elisa y Quilmes tienen 22 y Muni Pilar es 8° con 15.

Por su parte, las Infantiles de Muni Pilar jugaron un gran partido, pero Morón culminó ganando por 19 a 14 y dejó 7° en la tabla a las nuestras con 18 puntos. Las pilarenses formaron con Araceli Gómez, Alma Padilla (6), Isabella Meneses Rojas (3), Luciana Slusarski, Cristal Gómez (1), Aitana Medina Matos (4) y Helena Rojas

Finalmente, las Menores jugaron un primer tiempo de alto nivel y se fueron al descanso en ventaja por 10 a 8. Pero en el complemento, Morón tomó las riendas del juego y dio vuelta la historia para vencer por 21 a 15.

Muni Pilar alistó a Nerea Rojas, Alma Padilla (1), Lara Polo Benítez, Maitena Ríos (10), Brisa Egea (1), Juliana Belizán, Emma González Cherullo (2), Clara Valcalda Gutiérrez y Milva Quintana (1).

En esta categoría mandan Vicente López y Quilmes con 23, Villa Elisa acumula 22 y Muni Pilar es 9° con 16 unidades.

Lo que viene

Este fin de semana largo continuará la actividad de nuestras inferiores. El sábado 24, la tira masculina será local de Platense “B”, mientras que el domingo 25 las chicas serán visitantes de Nueva Chicago

Mayores: Caída de los varones

Por la 8° fecha de la Tercera división masculina de la categoría Mayores, el equipo de Muni Pilar recibió a Escobar y terminó cediendo por 37 a 28. Los visitantes ya ganaban al final de los primeros 30 minutos por 18 a 14.

Los goleadores de Muni Pilar fueron Facundo Roldán y Braian Vergara con 6 goles cada uno, mientras que el resto del plantel estuvo integrado por Esteban Zalazar (4), Víctor Martínez, Facundo Inofre, Joaquín Giménez Correa (1), Ariel Brizuela, Sasha Popow, Lautaro Ramos (4), Diego Roldán (2), Gonzalo Ferreyra de la Cruz, Juan Cruz Lomazzo (2) y Walter Carrizo (3).

La zona es liderada por Goethe con 23, Atlanta es escolta con 22 y Muni Pilar es 16° con 10.

Por la 9° fecha, Muni Pilar visitará a Municipalidad de San Martín este domingo 24 a las 19.45.

Por su parte, el equipo femenino de Mayores será local de Platense el sábado 23 a las 18. En esta divisional, Muni Pilar es 11° con 11 puntos.