Las chicas de la Escuela Municipal de Handball tuvieron una fructífera visita a Mataderos, en donde por la 9° fecha de la Primera “F” del torneo de divisiones inferiores femeninas de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal) visitaron a Nueva Chicago.

Muni Pilar se impuso en los duelos de las categorías Cadetas y Juveniles, en tanto las porteñas vencieron en Menores y Juniors. Por su parte, las Infantiles ganaron los puntos sin jugar.

Con esta cosecha, la tira de Muni Pilar llegó a los 118 puntos en la tabla general y trepó al cuarto puesto, quedando a 17 unidades del líder Quilmes.

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Los duelos

El primer éxito pilarense de la jornada se dio en el juego de la divisional Cadetas, en la que las dirigidas por Camila Duhau sacaron rápidas diferencias, se fueron al descanso ganando 19 a 9 y terminaron venciendo por un cómodo 34 a 13.

La goleadora pilarense fue Sofía Caballero Reyes con 8 tantos, en tanto el plantel también alistó a Clara Danylyszyn, Oriana Rojas (2), Denise Díaz (5), Candela Delicia (7), Tiara Melgar Galliussi, Delfina González Díaz (2), Antonella Batalla García (5), Catalina Lomazzo (3), Tihara Quintana (1), Brisa Gómez (1), Martina Núñez y Zoe Figueroa.

En esta categoría manda Estrella del Sur con 27 puntos y Muni Pilar es 3° con 23.

La otra victoria de nuestras chicas se dio en Juveniles, en la que se impusieron por 31 a 14 marcando claras distancias en el rendimiento de un equipo y el otro. Ya al final del período inicial, Muni Pilar se imponía 19 a 6. Muni Pilar es líder de esta división con 25 puntos y junto a Círculo General Belgrano.

En este cotejo, la artillera también fue Sofía Caballero Reyes con 11 tantos, redondeando una gran jornada personal. También firmaron planilla Clara Danylyszyn, Samira Safi, Candela Delicia (9), Geraldina Campero Posadas (1), Abril Orellana (4), Luana Espinoza (1), Rocío Alberto (5), Josefina Galeano y Candela Ríos.

Las Menores dieron dura lucha, pero acabaron cediendo ante el Torito por 25 a 16. El primer tiempo había sido de sumo equilibrio (13-10) pero en el segundo, las dueñas de casa sacaron distancias más claras.

Muni Pilar alistó a Nerea Rojas, Alma Padilla, Lara Polo Benítez, Celena Fontela (8), Maitena Ríos (6), Brisa Egea, Juliana Belizán (1), Emma González Cherullo, Clara Valcalda Gutiérrez y Milva Quintana (1).

La tabla de valores es encabezada por Vicente López con 27 unidades y Muni Pilar es 9° con 17. Finalmente, en Juniors el triunfo también quedó en manos de Nueva Chicago, que se impuso por 22 a 17 y dejó a las pilarenses en la 10° posición de la tabla con 16 puntos.

La máxima anotadora fue Paloma Pruden Bañak con 5 goles y también jugaron Josefina Galeano, Antonella Danykyszyn (1), Samira Safi (1), Delfina Bravo (2), Martina Galeano Díaz, Julieta Delaloye (1), Geraldina Campero Posadas, Abril Orellana (1), Luana Espinosa, Violeta Gatica, Rocío Alberto (3), Constanza Hearne Leichner, Fernanda Caballero Reyes (3) y Candela Ríos.

Este domingo 31, las chicas de Muni Pilar volverán a salir al ruedo para recibir a SAPA de Marcos Paz.

Las Mayores no pudieron con Platense

Por la 9° fecha de la Zona “A” de la 4° división, las Mayores de Muni Pilar recibieron en el “Rusticucci” a Platense y cayeron por un ajustado 17 a 13, para quedar 11° en la tabla con 12 puntos.

El equipo dirigido por Martín Umbert alistó a Ángela Vera, Gabriela Artaza, Victoria Lafont (2), Delfina Bravo, Yamila Conte, Julieta Carosella Reboredo (4), Josefina Galeano (3), Julieta Rojas, Julieta Delaloye (2), Camila Duhau, Jacqueline Falcón (2), Rocío Alberto, Érica Cano, Paloma Pruden Bañak, Fernanda Caballero Reyes y Violeta Gatica. Este fin de semana, las pilarenses tendrán fecha libre.

