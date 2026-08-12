Luego de la notable actuación integral a lo largo de todo el torneo Apertura y del merecido receso invernal, los equipos de divisiones inferiores masculinas de la Escuela Municipal de Handball volvieron a la acción por los puntos.

Se puso en marcha el torneo Clausura de la Primera “E” de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal) y por la 1° fecha los conjuntos de Muni Pilar visitaron a Villa Elisa con saldo de cuatro victorias y una derrota.

Los pilarenses triunfaron en los duelos de Infantiles, Menores, Juveniles y Juniors (ganaron los puntos por la no presentación de su adversario), en tanto los Cadetes cedieron en forma ajustada y totalmente sorpresiva.

La tira se abrió con la presentación de los Infantiles. Los campeones del torneo Apertura jugaron un gran partido, mostrando que el breve parate no los afectó en nada y acabaron ganando por un cómodo 22 a 14. Ya al final del primer tiempo, los dirigidos por Maximiliano Almirón se imponían 11 a 5.

El máximo anotador del duelo fue Agustín Delicia con 10 tantos y el equipo se completó con Ian Rodríguez, Ciro Roldán Bottani (5), Felipe Domínguez Acosta (1), Franco Sánchez (2), Ciro Leichtveist (2), Ramiro Guerrera y Santino Rodríguez (2).

Los Menores también tuvieron una presentación más que positiva ya que pisaron fuerte desde el arranque mismo del cruce y lo terminaron ganando por 18 a 9. Muni Pilar llegó al descanso en ganancia por 9 a 5 y en el complemento no bajó la intensidad para cantar victoria con holgura.

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El artillero fue Benicio Díaz con 5 goles y también firmaron planilla Ciro Roldán Bottani (2), Guillermo López, Bruno Díaz Fernández, Juan Francisco Reyes Sedeño (1), Santino Carro (3), Juan Simón Rodríguez Eder, Felipe Arbelo (1), Agustín Delicia (3) y Dylan Arreigada (4).

Los Juveniles, entrenados por Braian Vergara, tampoco dejaron dudas y firmaron un gran estreno al doblegar a Villa Elisa por 24 a 19. El primer período se saldó 15 a 8 y aunque los anfitriones mejoraron un poco en el segundo tiempo, el triunfo pilarense nunca estuvo en peligro.

Vladimir Dobrovolsky fue el máximo anotador con 7 goles, en el marco de un equipo que también contó con la participación de Eduardo Fernández, Ignacio Ciotti (4), Miqueas Valdez (5), Juan Francisco Rodríguez Eder (1), Juan Cruz Giménez Correa (3), Joaquín Domínguez Acosta y Felipe Díaz (4)

Por su parte, el estreno en cancha de los Juniors deberá esperar una semana más ya que frente a Villa Elisa los pilarenses se llevaron los puntos sin jugar.

La tira se completó con la sorpresiva caída de los Cadetes, que tras irse al descanso igualados 10 y un segundo tiempo punto a punto, terminaron cayendo por 26 a 22.

También en esta división, el máximo goleador fue Vladimir Dobrovolsky, autor de 9 conquistas, en tanto también saltaron a la cancha Lucas González, Juan Francisco Rodríguez Eder, Valentín Riveros (2), Benicio Díaz, Tomás Basiak (1), Franco Parra Albarracín (3), Bruno Díaz Fernández, Joaquín Domínguez Acosta (6, Thiago Koch Vallejos, Santino Carro, Constantino Sasella Vico, Bautista Guerrera (1) y Felipe Urcola.

La próxima presentación de las formativas masculinas de Muni Pilar será este sábado 15 desde las 10 como locales de Isidro Casanova. Los encuentros se disputarán en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”.