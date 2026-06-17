El fin de semana largo que pasó, estuvo lejos de ser de descanso para las divisiones inferiores masculinas de la Escuela Municipal de Handball, que afrontaron una doble fecha por el torneo Apertura de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal).

El sábado, en el adelanto de la 16° fecha, los pilarenses visitaron a Don Bosco Handball Uribelarrea, mientras que el lunes feriado hicieron lo propio con Argentinos Juniors en duelos válidos por la 8° jornada que habían sido postergados en su fecha original.

Con los resultados registrados, la tabla general de esta categoría muestra como líder a IDJ San Martín con 185 puntos, Las Heras es escolta con 163, Vicente López asoma tercero con 158 y Muni Pilar es cuarto con 156 unidades.

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Los Infantiles disfrutaron de un muy buen fin de semana. Le ganaron los puntos a Uribelarrea y luego se hicieron fuertes en La Paternal para vencer a Argentinos Juniors por 21 a 16. Con esta cosecha llegaron a los 33 puntos y son escoltas del líder Las Heras, que tiene 34.

El goleador pilarense fue Agustín Delicia con 9 tantos. El plantel se completó con Ciro Roldán Bottani (2), Felipe Domínguez Acosta (4), Santino Rodríguez, Franco Sánchez (1), Ciro Leichtveist (5), Dante Sersen Berges y Ramiro Guerrera.

Los Cadetes también marcaron un importante doblete y con 31 puntos, los dirigidos por Maximiliano Almirón son 5° en la tabla que lidera Defensores de Glew con 34.

A Don Bosco le ganaron 31 a 27 con grandes producciones goleadoras de Valentin Riveros, Vladimir Dobrovolsky y Bautista Guerrera, todos con 6 tantos. Un par de días después se cargaron a Argentinos Juniors por 31 a 22, firmando otra estupenda actuación colectiva. En este caso, los artilleros fueron Valentín Riveros (7), Vladimir Dobrovolsky (5), Franco Parra Albarracín (5) y Joaquín Domínguez Acosta (5).

Los Menores no pudieron celebrar triunfos ya que cedieron frente a Don Bosco por 39 a 21 y ante Argentinos Juniors por 27 a 20. La divisional es encabezada por Las Heras con 35 puntos y Muni Pilar es 10° con 23

En este duelo, el artillero fue Juan Simón Rodríguez Eder, quien anotó 7 tantos. También saltaron a la cancha Ciro Roldán Bottani, Guillermo López (3), Benicio Díaz (4), Bruno Díaz Fernández, Juan Reyes Sedeño, Santino Carro (4), Felipe Carrizo, Felipe Arbelo, Dylan Arreigada (1) y Agustín Delicia (1).

Tampoco lograron cantar victorias los muchachos de Juveniles, aunque se quedaron con los puntos del pleito ante Argentinos Juniors porque el “Bicho” no cuenta con esa categoría.

Ante Don Bosco, los de Uribelarrea vencieron por 25 a 16, extendiendo la ventaja en el segundo tiempo luego del parcial 11 a 9.

El más efectivo ante el arco contrario fue Vladimir Dobrovolsky con 6 gritos, en tanto el plantel también alistó a Eduardo Fernández, Ignacio Ciotti Garces, Joaquín Giménez Correa (2), Tomás Rodríguez García (1), Juan Francisco Rodríguez Eder, Juan Cruz Giménez Correa (3), Lucas Sosa, Miqueas Valdez (1) Valentín Riveros (2) y Felipe Díaz.

IDJ San Martín lidera con 36 puntos y Muni Pilar es 3° con 32, los mismos que Uribelarrea.

Finalmente, la escuadra de la categoría Juniors le ganó los puntos a Argentinos Juniors y el choque contra Don Bosco fue suspendido a falta de 29,46 minutos cuando el dueño de casa ganaba por 1. El choque debe completarse en una cancha cubierta por lo que seguramente ese tiempo restante se jugará en Pilar.

Por la próxima fecha, los varones pilarenses visitarán el sábado 20 a Estrella del Sur de Alejandro Korn con acción para las categorías Menores, Cadetes y Juveniles.

Mayores: empate en Ituzaingó

Por la 12° fecha de la Tercera división de Femebal, los Mayores de Muni Pilar empataron como visitantes de Ituzaingó 28 a 28. Muni Pilar formó con Facundo Inofre (1), Joaquín Giménez Correa (7), Facundo Roldán (6), Braian Vergara (5), Mateo Paturlanne, Víctor Martínez, Juan Cruz Giménez Correa (3), Ariel Brizuela (1) y Diego Roldán (5).

En esta zona lidera Colegio Goethe con 35 puntos y Muni Pilar es 15° con 17 unidades. La próxima presentación de Muni Pilar será el domingo 28 como local de Juana Manso.