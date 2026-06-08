Seis gimnastas artísticas del distrito de Pilar integran el programa nacional Proyectar del CENARD y buscan respaldo económico para sostener una temporada que incluye competencias provinciales, nacionales y, de mantenerse el nivel, internacionales.

Las deportistas —Lucía, Mora, Delfina, Siara, Lola y Martina— entrenan de lunes a sábado bajo la dirección técnica de la profesora Lucía García. La rutina diaria va de 8 a 12 horas, con jornadas extendidas hasta las 17 horas los lunes y miércoles.

Campeonas provinciales

El primer Campeonato Provincial del año, disputado en Mar del Plata, arrojó resultados concretos: Lucía y Delfina se consagraron campeonas en sus respectivas categorías. Mora y Siara finalizaron cuartas entre las mejores gimnastas de la provincia.

Puede interesarte

Martina y Lola no pudieron competir por razones de salud, aunque ya retomaron los entrenamientos. Las seis integran la Federación Bonaerense de Gimnasia.

El costo del alto rendimiento

Viajes, alojamiento, inscripciones, indumentaria, controles médicos, seguros y entrenamientos especiales son gastos que hoy recaen casi en su totalidad sobre las familias.

Ante esa realidad, los padres decidieron salir a buscar apoyo y se acercaron a autoridades locales, empresas y a la comunidad. "No pedimos privilegios, pedimos oportunidades", remarcaron.

Una temporada con proyección

El calendario por delante incluye campeonatos provinciales, torneos nacionales y competencias federativas. Si el nivel se sostiene, el grupo podría clasificar al Campeonato Sudamericano en Bolivia y realizar una gira de entrenamiento de alto rendimiento en Brasil.

"Ellas ya están poniendo el nombre de Pilar en lo más alto. Ahora queremos que sepan que toda la ciudad está con ellas", expresaron los padres.