En las canchas dispuestas en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”, se desarrollaron los encuentros correspondientes a la 7° fecha de la Liga Municipal de Futsal Miss 30, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Como cada jornada, fueron seis partidos efectuados ante una buena cantidad de público y en el marco de un clima bien familiar. Además, fue un jueves de múltiples emociones ya que se anotaron 43 goles, a un promedio de más de siete tantos por pleito.

Los dos punteros volvieron a ganar y se muestran firmes en la cima a puro gol. El Polideportivo Agustoni superó a Pilar City por un amplio 10 a 2 que además le sirvió para agrandar la diferencia de gol y ponerse en el primer lugar con una diferencia de +30.

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Para el Poli hubo cinco goles de Miguelina Pais, cuatro de Analía Figueredo y otro de Analía Baini, descontando Vanesa Benedetti para las “Ciudadanas”.

El otro puntero es Las Bravas, que mantiene el paso ganador y esta vez goleó a Sport Pilar, que después de un gran arranque de torneo ha caído en su rendimiento, aunque se mantiene en la pelea, por 5 a 2. Las Bravas tiene una diferencia de gol de +26. Los tantos “bravos” fueron obra de Romina Medina (3) y María Chamorro (2), en tanto Marcela Domingo y Alma Ortigoza recortaron distancias.

El histórico Rejunte LAU siempre está y en esta ocasión superó con holgura a Juegan con Pasión por 5 a 1 para ser uno de los escoltas. En el ganador la figura fue Laura Rojas, autora de cuatro perlas y el otro gol fue de Tamara Torres. El descuento lo materializó Marcela Vedoya.

El otro escolta es Barca Pilar, que dobletes de Marcia Catania y Marisol Requena, doblegó a Scabioneta por 4 a 1. Mabel Gómez maquilló la derrota de su equipo.

También goleó Sacachispa FC, que consiguió su triunfo más amplio desde que juega en la competencia al ganarle por 9 a 1 al colista El Trébol. Los goles de “Saca” los conquistaron Flavia Carminatti (2), Pamela De Sire (2),Elsa Hernández (2), Evelin Espíndola, Laura Ojeda y Carmen Rodríguez. Para El Trébol marcó Eliana López.

La fecha se completó con el éxito de las debutantes de 70/30 por 3 a 0 sobre Wassabi FC. Tuvo fecha libre la escuadra de Racing.

Tras esta jornada, la tabla de posiciones sigue siendo liderada por Poli Agustoni y Las Bravas con 19 puntos, en tanto Rejunte LAU y Barca Pilar son escoltas con 17 unidades. Luego se ubican Sport Pilar con 15, Racing suma 13, Scabioneta tiene 12, Sacachispa FC y 70/30 acumulan 11, Juegan con Pasión aparece con 9, Wassabi FC y Pilar City tienen 8 y cierra El Trébol con 7.

La tabla de goleadoras muestra arriba de todas a Laura Rojas (Rejunte LAU) con 16 tantos y más abajo se encolumnan María Martínez (Poli Agustoni) con 14, Marcia Catania (Barca Pilar) suma 11, con 10 goles aparecen Romina Medina (Las Bravas), Andrea Romero (Barca Pilar) y Zulma Villanueva (Las Bravas). Más abajo, con 9 perlas se encuentra Marlene Villanueva (Las Bravas), Norme Espíndola (El Trébol) metió 8, en tanto Analía Baíni (Poli Agustoni) y Marcela Domingo (Sport Pilar) anotaron 7.

La próxima fecha (8°) se jugará este jueves 11 en el “Rusticucci” y a partir de las 19 con el siguiente programa: Sport Pilar-Poli Agustoni, Sacachispa FC-Rejunte LAU, Racing-Las Bravas, 70/30-Scabioneta, Juegan con Pasión-Wassabi FC y Pilar City-El Trébol. Tendrá fecha libre Barca Pilar.