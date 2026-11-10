El equipo del Polideportivo Agustoni marcha raudo hacia la conquista del tricampeonato de la Liga Municipal de Futsal Miss 30, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Es que en el marco de la 21° fecha (quedan 5 jornadas) efectuada en las canchas dispuestas en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”, el líder goleó a Sport Pilar por 7 a 4 y le lleva 8 puntos de distancia a su nuevo escolta, Las Bravas.

La que pasó fue otra fecha a puro gol, ya que se convirtieron 35 goles en 6 partidos, a un promedio de 5,8 tantos por duelo.

El Poli Agustoni contó con los goles de Celeste Martínez (5), Antonella Piro y Miguelina Pais, para doblegar por 7 a 4 y en un más que entretenido encuentro, a Sport Pilar, que llegó a las redes contrarias a través de Cecilia Rodríguez (3) y Marcela Domingo.

EL nuevo escolta es la escuadra de Las Bravas, que sin necesidad de saltar a la cancha sumó de a tres frente a Racing y se benefició de que Barca Pilar tuvo fecha libre.

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El otro aspirante a la corona era Rejunte LAU, que fue sorprendido por Sacachispa FC, perdió 2 a 1 y dejó en las comino sus últimas ilusiones de luchar en grande. Para “saca” hubo tantos de Flavia Caminatti y Carmen Rodríguez, en tanto Laura Rojas decoró el resultado final.

Juegan con Pasión tuvo una noche de alto vuelo y se aprovechó del mal momento de De Taquito para ganarle por 6 a 1. Nancy Rodríguez (3), Rafaela Rodríguez (2) y Tatiana Altamirano convirtieron para el equipo ganador, mientras que Anabela Alfonso anotó para De Taquito.

Con un doblete de Soledad Barboza y otro grito de Norma Espíndola, El Trébol superó a Pilar City por 3 a 0, en tanto SAKA2 no tuvo piedad de Scabioneta y configuró la goleada de la velada al batirla por 7 a 1.Cintia Caballero Frutos (3), Virginia Piedrabuna (2), Dora Díaz (1) y Miryan Cabaña hicieron los goles del ganador, en tanto el descuento fue de Leonela López.

Cumplimentada esta fecha, Poli Agustoni llegó a los 58 puntos y sacó más ventaja en la cima, ya que el nuevo escolta es Las Bravas con 50 y el tercer lugar lo ocupa Barca Pilar con 48. Luego se encolumnan Rejunte LAU con 45, Sport Pilar con 43, Sacachispa FC con 38, Racing con 36, Scabioneta con 35, Juegan con Pasión y Pilar City tienen 30, El Trébol 28, SAKA2 18 y De Taquito cierra con 15.

La tabla de goleadoras es encabezada por Celeste Martínez (Poli Agustoni) con 66 tantos, escoltada por Laura Rojas (Rejunte LAU) con 54 y más abajo aparecen Liz Mereles (Las Bravas) con 38, Marcela Domingo (Sport Pilar) con 31, Cecilia Rodríguez (Sport Pilar) con 29, Andrea Romero (Barca Pilar) tiene 28, Analía Figueredo (Poli Agustoni) 26, Marisol Requena (Barca Pilar) y Norma Espíndola (El Trébo) 25 y Analía Baíni (Poli Agustoni) 24.

La próxima fecha se jugará el jueves 12 con el siguiente programa de partidos: Racing-Poli Agustoni, Juegan con Pasión-Scabioneta, Sport Pilar-El Trébol, Pilar City-Rejunte LAU, Sacachispa FC-De Taquito y SAKA2-Barca Pilar. tendrá fecha libre Las Bravas