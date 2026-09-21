En las canchas dispuestas en el Microestadio Municipal "Ricardo Rusticucci" se desarrollaron los encuentros correspondientes a la 15° fecha de la Liga Municipal de Futsal Miss 30, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Fue una jornada repleta de emociones, tantas que se convirtieron 43 goles en seis encuentros, a razón de algo más de 7 tantos por duelo. Y en ese marco, el líder Polideportivo Agustoni volvió a golear y aprovechó la caída de su escolta, Barca Pilar para sacar 5 puntos de distancia.

Sin contemplaciones, el Poli Agustoni continuó con su andar rebosante de autoridad para golear a Scabioneta por 7 a 1 gracias a las conquistas de Analía Baíni (3), María Martínez (2), Analía Figueredo y Miguelina Pais. El descuento fue obra de Araceli Cuello.

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Ahora, el Polideportivo le lleva 5 unidades de diferencia al escolta Barca Pilar, que no pudo con Las Bravas y acabó cediendo por 5 a 3 en un partidazo. La gran figura del choque fue Liz Mereles, autora de los cinco tantos bravos, en tanto Marisol Requena (2) y Yésica Paz anotaron para las Catalanas.

En la tercera posición hay dos equipos. Uno es Rejunte LAU que tuvo fecha libre y el otro es Sport Pilar, que en esta ocasión doblegó a Juegan con Pasión por 4 a 2. Marcela Domingo en tres ocasiones y Paola Romero gritaron para las ganadoras, mientras que Samanta Escalante y Rafaela Rodríguez recortaron la brecha.

También goleó Sacachispa FC, que materializó una muy buena actuación colectiva y despachó a Pilar City por 5 a 1 gracias a las conquistas de Pamela Di Sire (2), Elsa Hernández (2) y Flavia Carminati, descontando Analía Gómez para las Ciudadanas.

Soledad Barboza (2), Verónica Paz y María Duarte convirtieron los goles de El Trébol, que venció por 4 a 2 a De Taquito en un duelo más que entretenido. Para las perdedoras anotaron Noe Leal y Gisele Pimentel.

Finalmente, SAKA2 superó por un holgado 6 a 3 a Racing para atrapar su primer triunfo en el torneo. Hubo dobletes de María Franco y Virginia Piedrabuena, en tanto Miryam Cabaña y Lorena Lozano completaron la goleada. Daisy Villar Cubas en tres oportunidades achicó distancias para la Academia.

Tras esta jornada, la punta sigue siendo propiedad de Poli Agustoni, que manda con 40 puntos y cinco de ventaja sobre Barca Pilar. Luego se encolumnan Rejunte LAU y Sport Pilar con 34, Las Bravas con 32, Sacachispa FC con 26, Pilar City tiene 25, Scabioneta 24, El Trébol acumula 20, Juegan con Pasión 18, De Taquito 10 y cierra SAKA2 con 3 unidades.

La tabla de goleadoras es encabezada por María Martínez (Poli Agustoni) con 42 puntos, seguida por Laura Rojas (Rejunte LAU) que suma 39. Más abajo se ubican Marcela Domingo (Sport Pilar) con 22, Analía Baíni (Poli Agustoni) y Cecilia Rodríguez (Sport Pilar) con 21, Norma Espíndola (El Trébol) 19, Marisol Requena (Barca Pilar) y Analía Figueredo (Poli Agustoni) tiene 18, Andrea Romero (Barca Pilar) 17 y Soledad Ferreyra (Las Bravas) 16.

La próxima fecha tendrá los siguientes compromisos: Sacachispa FC-Sport Pilar, Scabioneta-El Trébol FC, Juegan con Pasión-Racing, Barca Pilar-Poli Agustoni, De Taquito-Rejunte LAU y SAKA2-LAs Bravas.

