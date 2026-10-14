Poli Agustoni parece marchar raudo hacia el tricampeonato en la Liga Municipal Miss 30, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

La 18° fecha del campeonato se llevó a cabo, como es tradicional, en las canchas dispuestas en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” y fue de las más prolíficas de la temporada. Es que se anotaron 52 goles en seis encuentros, a razón de más de 8 tantos por pleito.

Y en ese marco, el puntero Poli Agustoni superó en un partido lleno de emociones a Juegan con Pasión por 6 a 4. De esta forma, se escapó a 7 puntos de sus perseguidores.

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Los goles del Polideportivo fueron convertidos por Celeste Martínez (4) y Antonela Piro (2), mientras que los descuentos fueron obra de Tatiana Altamirano (2), Rafaela Rodríguez y Felicia Saucedo.

El nuevo escolta es Barca Pilar, que en el mejor cotejo de la noche derrotó a Rejunte LAU por un ajustado 7 a 6. Para las Catalanas hubo tantos de Andrea Romero (4), Marisol Requena (2) y Vilma Vera, en tanto Laura Rojas (3), Yanina Sosa (2) y Yanina Rarago gritaron para Rejunte.

El equipo que saltó al tercer lugar es Las Bravas, que contó con una Sonia Tandi encendida y doblegó a Sacachispa FC por 9 a 2. Tandi disfrutó de una gran noche y convirtió 8 goles para llevar a Las Bravas a la victoria. El otro tanto fue de María Chamorro. Para “Saca” convirtieron Pamela Di Sire y Elsa Hernández.

A su turno, Racing venció a Pilar City por 3 a 0 con un triplete de Daisy Villar Cubas, en tanto también sumo de a tres Scabioneta, que batió por 3 a 1 De Taquito. Para las ganadoras inflaron redes Araceli Cuello (2) y Andrea Gómez, descontando Noe Leal.

Finalmente, SAKA2 se lució y goleó por 9 a 2 a El Trébol por los goles de Virginia Piedrabuena (3), María Franco (2), Dora Díaz (2), Cintia Caballero y Myriam Cabaña. Para El Trébol hubo un doblete de Norma Espíndola. En esta oportunidad quedó libre Sport Pilar.

Tras esta fecha, la tabla de posiciones sigue encabezada por Poli Agustoni con 49 puntos, segundo marcha Barca Pilar con 42 y tercero Las Bravas con 41. Más abajo se ubican Sport Pilar con 40, Rejunte LAU con 39, Racing y Scabioneta 33, Sacachispa FC 31, Pilar City 27, Juegan con Pasión y El Trébol 23, De Taquito 12 y SAKA2 cierra con10.

La tabla de goleadoras es liderada por Celeste Martínez (Poli Agustoni) con 54 tantos, Laura Rojas (Rejunte LAU) es segunda con 45 y luego se encolumnan Marcela Domingo (Sport Pilar) con 26, Andrea Romero (Barca Pilar) con 25, Analía Baíni (Poli Agustoni) y Liz Mereles (Las Bravas) suman 24, Marisol Requena (Barca Pilar) y Cecilia Rodríguez (Sport Pilar) tienen 23, Analía Figueredo (Poli Agustoni) y Norma Espíndola (El Trébol) 21.

La próxima fecha del torneo será el jueves 15 desde las 19 y con el siguiente programa: Racing-Sport Pilar, Rejunte LAU-SAKA2, Poli Agustoni-Sacachispa FC, De Taquito-Barca Pilar, Las Bravas-Pilar City y El Trébol-Juegan con Pasión. Quedará libre Scabioneta.