El equipo de Poli Agustoni dio otor paso hacia la conquista de un nuevo título en la Liga Municipal de Futsal Miss 30, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Por la 17° fecha del torneo, en el Microestadio Municipal "Ricardo Rusticucci" y ante un buen marco de público que fue rotando a lo largo de toda la jornada, las de naranja y negro golearon a SAKA2 por 9 a 0 y mantienen los seis puntos de distancia sobre su escolta, Sport Pilar.

El éxito del Polideportivo se dio en el marco de una fecha muy prolífica ya que en los seis duelos del día se marcaron 46 goles, a un promedio de casi 8 tantos por encuentro.

Poli Agustoni no tuvo piedad con SAKA2 y le ganó por 9 a 0 con cuatro gritos de la artillera del campeonato, María Martínez, dos de Luciana Ardaiz, dos de Analía Figueredo y otro de Miguelina Pais.

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De esta forma, el puntero mantiene seis unidades de distancia sobre Sport Pilar, que también goleó aunque en este caso por 5 a 0 frente a Pilar City. Las conquistas de Sort Pilar fueron obra de Marcela Domingo (2), Cecilia Rodríguez (2) y Alma Ortigoza.

También fue a puro gol la presentación de Barca Pilar. Las Catalanas se reencontraron con la victoria superando por un holgado 8 a 2 a El Trébol. Para Barca hubo tripletes de Marisol Requena y Andrea Romero, más un doblete de Marcia Catania. Los descuentos fueron obra de María Duarte y Soledad Barboza.

Scabioneta dio la sorpresa de la fecha al doblegar a Rejunte LAU por un contundente 8 a 4, alejando a Rejunte de la pelea grande. Mabel Gómez (3), Amanda Galeano (2), Diana Romero, Laura Lezcano y Mariela Quiñoñes anotaron para Scabioneta, en tanto Melina Ahumada (2) y Laura Rojas (2) achicaron distancias para las perdedoras.

Con la gran figura de Sonia Tandi, que fue imparable para las defensoras rivales y convirtió 6 goles, Las Bravas batió por 7 a 0 a Juegan con Pasión 0. El gol restante fue de Romina Medina.

Finalmente, Racing doblegó a Sacachispa FC por 2 a 1 por los gritos de Rosa Villarcubas, en tanto el descuento lo anotó Flavia Carminati). En este fecha quedó libre De Taquito.

Tras esta fecha, la tabla de posiciones es encabezada por Poli Agustoni con 46 puntos, el escolta es Sport Pilar con 40 y con 39 el tercer puesto es propiedad de Barca Pilar. Detrás se encolumnan Las Bravas y Rejunte LAU con 38, Sacachispa FC, Racing y Scabioneta con 30, Pilar City suma 26, Juegan con Pasión y El Trébol acumulan 22, De Taquito 11 y SAKA2 cierra con 7.

La artillera María Martínez (Poli Agustoni) llegó a los 49 tantos y se escapó en la punta de la tabla de goleadores. Luego aparecen Laura Rojas (Rejunte LAU) con 42, Marcela Domingo (Sport Pilar) con 26, Analía Baíni (Poli Agustoni) suma 24, Cecilia Rodríguez (Sport Pilar) 23, Marisol Requena (Barca Pilar), Analía Figueredo (Poli Agustoni) y Andrea Romero (Barca Pilar) con 21, Norma Espíndola (El Trébol) 19 y con 17 goles se ubica Liz Mereles (Las Bravas).

La próxima fecha se disputará el jueves 8 en el Microestadio Municipal "Ricardo Rusticucci" y desde las 19 con el siguiente programa: Pilar City-Racing, Scabioneta-De Taquito, Sacachispa FC-Las Bravas, SAKA2-El Trébol, Barca Pilar-Rejunte LAU y Juegan con Pasión-Poli Agustoni. Quedará libre Sport Pilar.