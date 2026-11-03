En las canchas del Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” se disputaron los encuentros correspondientes a la 20° fecha de la Liga Municipal de Futsal Miss 30, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Fue otra noche de encuentro y de seis partidos más que interesantes, en los que se marcaron la friolera de 64 goles, a razón de nueve tantos por duelo.

Y en ese marco, el puntero Poli Agustoni dio otro paso concreto hacia el tricampeonato al golear por 14 a 1 a Pilar City. De esta forma, las naranja y negras mantienen 7 puntos de distancia sobre su escolta.

La gran figura del líder fue, una vez más, la artillera Celeste Martínez, quien convirtió 7 tantos. Los otros goles del Polideportivo los anotaron Miguelina Pais (3), Luciana Ardaiz (2), Analía Figueredo y Érica Navarro. El descuento fue obra de Cintia Valdez.

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Por su parte, Barca Pilar debió extremarse para terminar derrotando por 5 a 3 a Scabioneta, que planteó dura lucha y dejó una imagen más que interesante pese al marcador final. Para las Catalanas convirtieron Marcia Catania (2), Andrea Romero (2) y Marisol Requena, mientras que para las perdedoras lo hicieron Amanda Galeano, Laura Lescano y Rosana Gómez.

En otro pleito repleto de emociones, Las Bravas consiguió un triunfazo al batir por 7 a 5 a Sport Pilar y sigue en la tercera ubicación de la tabla. Los gritos bravos fueron obra de Liz Mereles (6), la gran figura del cotejo, y Romina Medina, en tanto Cecilia Rodríguez (3) y Marcela Domingo (2) acortaron distancias.

Con los goles de Laura Rojas (5), Marisol Barreto (2) y Yanina Rarago, Rejunte LAU superó por 8 a 3 a Juegan con Pasión, que decoró el resultado con perlas de Vanesa Murguía, Nancy Rodríguez y Rafaela Rodríguez.

A su turno, Sacachispa FC venció por un ajustado 5 a 4 a El Trébol y pegó un buen salto en la tabla de valores. Elsa Hernández (2), Flavia Carminati, Pamela De Sire y Carmen Rodríguez hicieron los goles de “Saca”, descontando Norma Espíndola (2) y María Duarte (2).

Finalmente, SAKA2 no tuvo piedad de De Taquito y le ganó 9 a 0 con los goles de Dora Díaz (3), Virginia Piedrabuena (2), Cintia Caballero Frutos (2), Cabrera Cubilla y Mariela Caballero.

Tras esta fecha, la tabla de posiciones es liderada por Poli Agustoni con 55 puntos, escoltado por Barca Pilar con 48 y el podio lo completa Las Bravas con 47. Luego se encolumnan Rejunte LAU con 44, Sport Pilar con 42, Racing suma 36, Sacachispa FC 35, Scabioneta aparece con 34, Pilar City 29, Juegan con Pasión 27, El Trébol 25, SAKA2 15 y cierra De Taquito con 14.

La tabla de goleadoras es encabezada por Celeste Martínez (Poli Agustoni) con 61 tantos y más abajo se ubican Laura Rojas (Rejunte LAU) con 43, Liz Mereles (Las Bravas) con 38, Marcela Domingo (Sport Pilar) con 30, Andrea Romero (Barca Pilar) con 28, Analía Figueredo (Poli Agustoni) y Cecilia rodríguez (Sport Pilar) 26, Marisol Requena (Barca Pilar) 25, Analía Baíni (Poli Agustoni) y Norma Espíndola (El Trébol) tienen 24.