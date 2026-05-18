En las canchas dispuestas en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci”, se disputaron los encuentros correspondientes a la 4° fecha de la Liga Municipal de Futsal Miss 30, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Fueron seis encuentros repletos de emociones ya que durante la velada se convirtieron 49 goles, a razón de algo más de ocho goles por cotejo. Además, ya se empiezan a perfila<r candidatos de cara a la lucha por la corona.

Hasta el momento, el torneo tiene dos líderes: Las Bravas y Sport Pilar. En esta oportunidad, Las Bravas no tuvo piedad con Juegan con Pasión y lo goleó por 12 a 0 para afirmar su condición de candidato. Los goles fueron obra de Romina Medina (6), Marlena Villanueva (4) y María Chamorro (2).

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Por su parte, Sport Pilar doblegó a Pilar City por 6 a 1 por las anotaciones de Marcela Domingo (2), Alma Ortigoza (2), Cecilia Rodríguez y Paola Romero, descontando Cintia Valdez.

El escolta en la tabla de valores es Poli Agustoni, que se quedó con los puntos en el partido frente al debutante 70/30 y quedó a un punto de los que mandan.

Un equipo que siempre es protagonista es Rejunte LAU, que en un partidazo se sacó de encima a Scabioneta por 5 a 3. La gran figura del pleito fue la interminable Laura Rojas, que convirtió cuatro goles para guiar a las suyas rumbo al triunfo. El otro tanto fue de Marisol Barreeto. Para la Scabioneta gritaron Andrea Gómez en dos ocasiones y Yamila López.

Barca Pilar retomó la senda del triunfo y lo hizo con una tremenda goleada de 11 a 2 sobre El Trébol FC. Para las Catalanas convirtieron Andrea Romero (5), Marcia Catania (3) y Lourdes Garcete (3), en tanto Norma Espíndola y Griselda Rodríguez acortaron diferencias.

Finalmente, Sacachispa FC y Racing repartieron puntos al igualar 3 a 3. Cubilla Cabrera (2) y Pamela De Sire hicieron los goles de “Saca”, mientras que un doblete de María Aranda y otra perla de Páez Samaniego estamparon la parda. En esta ocasión quedó libre Wassabi FC.

Tras estos marcadores, las posiciones son lideradas por Las Bravas y Sport Pilar con 11 puntos, Poli Agustoni es escolta con 10 y luego se encolumnan Rejunte LAU, Barca Pilar y Racing con 9, Scabioneta tiene 8, Wassabi FC, Sacachispa FC y Pilar City tienen 5, en tanto 70/30, Juegan con Pasión y El Trébol cierran con 4 unidades

La tabla de goleadoras es liderada por Zulma Villanueva (Las Bravas) con 10 tantos, María Martínez (Poli Agustoni) y Marcia Catania (Barca Pilar) suman 9, con 8 goles aparecen Marlene Villanueva (Las Bravas) y Laura Rojas (Rejunte LAU), Andrea Romero (Barca Pilar) tiene 7 y con 6 asoman Romina Medina (Las Bravas), Norma Espíndola (El Trébol) y Marcela Domingo (Sport Pilar).

La 5° fecha se disputará el jueves 21 y contendrá los siguientes partidos: Wassabi FC-Scabioneta, Racing-Pilar City, Rejunte LAU-BarcaPilar, Las Bravas-Sacachispa, El Trébol-70/30 y Poli Agustoni-Juegan con Pasión. Quedará libre Sport