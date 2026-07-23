En las canchas dispuestas en el Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” se disputaron los encuentros correspondientes a la 11° fecha de la Liga Municipal de Futsal Miss 30, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Fue una jornada de muy buenos partidos y, como ya es una saludable costumbre, de múltiples emociones, con 37 goles en seis encuentros, a razón de algo más de seis tantos por cotejo.

La particularidad de esta fecha fue que el puntero Polideportivo Agustoni tuvo fecha libre pero como había sacado cuatro puntos de ventaja su condición de líder no corría peligro aunque los escoltas cumplieron sus objetivos y achicaron la brecha.

Rejunte LAU superó a Racing por 3 a 1 y quedó a un punto de la cima, potenciando sus ilusiones de pelear por la corona hasta el final. Los goles del Rejunte fueron convertidos por Laura Rojas (2) y Yanina Sosa, descontando Daisy Villar Cubas.

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También recortó distancias el buen equipo de Barca Pilar, que doblegó a Sacachispa FC por 3 a 1 y quedó a dos unidades de lo más alto. Para las “Catalanas” anotaron Marisol Requena (2) y Andrea Romero, en tanto Carmen Rodríguez maquilló el marcador para “Saca”.

En la cuarta ubicación, a cuatro puntos del líder, quedó Sport Pilar, que no tuvo contemplaciones con De Taquito y lo goleó por 11 a 2. La gran figura del pleito fue Cecilia Rodríguez, autora de 6 tantos. La goleada la completaron Marcela Domingo (3) Vanesa Luján y Adriana Peña, mientras que Noe Leal anotó para el colista.

Scabioneta y Pilar City repartieron puntos al igualar sin goles, en tanto 70/30 se impuso por 4 a 2 sobre Juegan con Pasión gracias a las conquistas de Soledad Ferreyra (3) y Soledad Gauto. Vanesa Murguía y Nancy Rodríguez hicieron los goles “Ciudadanos”.

Finalmente, El Trébol derrotó por 6 a 3 a Las Bravas y pegó un saltito en la tabla. Norma Espíndola (5) y Verónica Paz marcaron para el ganador, en tanto Lidia Rivas (2) y Susana Valenzuela marcaron los goles bravos.

Tras esta jornada, la tabla de posiciones es encabezada por Poli Agustoni con 28 puntos y el puesto de escolta es de Rejunte LAU, que subió a 27 unidades y le pisa los talones al puntero. Detrás se encolumnan Barca Pilar con 26, Sport Pilar con 25 y Las Bravas con 22. Luego surge Scabioneta con 20, Sacachispa FC y Racing suman 19, 70/30 y Pilar City acumulan 17, Juegan con Pasión y El Trébol 15 y cierra De Taquito con 4.

Laura Rojas (Rejunte LAU) encabeza la tabla de goleadoras con 25 tantos y en ese listado, luego aparecen María Martínez (Poli Agustoni) con 20, Norma Espíndola (El Trébol) y Marcela Domingo (Sport Pilar) con 16, Cecilia Rodríguez (Sport Pilar) tiene 14, Marisol Requena (Barca Pilar) y Andrea Romero (Barca Pilar) con 13, Romina Medina (Las Bravas) 12 y con 11 goles se ubican Analía Baíni (Poli Agustoni) y Analía Figueredo (Poli Agustoni.

Por las vacaciones de invierno, no habrá actividad durante las próximas dos semanas por lo que la 12° fecha se programó para el jueves 6 de agosto. Esa tarde, desde las 19, jugarán Poli Agustoni-El Trébol, Sacachispa FC-70/30, Las Bravas-Rejunte LAU, Pilar City-Barca Pilar, Sport Pilar-Scabioneta y Racing-De Taquito.