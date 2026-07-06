En una jornada tan fría como soleada, el Polideportivo Municipal de Pilar albergó la disputa de la Etapa Local del Fútbol para personas con discapacidad (PCD) de los Juegos Bonaerenses, el certamen deportivo y cultural más relevante de la provincial de Buenos Aires. El fútbol fue la primera disciplina en coronar sus campeones dentro del espectro PCD, recordando que es un deporte en el que los representantes de nuestro distrito suelen llegar hasta las instancias finales de la competencia.

La acción fue organizada por la dirección general de Deportes, disfrutando todos los participantes de una jornada de encuentro y acción futbolística.

Se vivieron cotejos intensos y de buen nivel deportivo, con la participación de equipos representativos del Programa Municipal de Entrenamiento para Atletas con Discapacidad y de otras instituciones llegadas desde todo el distrito.

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Esta disciplina se divide en las categorías Sub 16 y Mayores de 17 años, y en ambas nuestro distrito definió campeones que nos representarán en la instancia Regional del certamen.

“Fue una nueva hermosa jornada deportiva en nuestro Polideportivo de Pilar. Pese al frío, los chicos y las chicas disfrutaron del encuentro, confraternizaron con amigos y jugaron un gran torneo. Hubo 18 equipos y, como es habitual, un nivel deportivo muy lindo”, destacó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

Campeones

En la divisional para Mayores de 17 años, todos los títulos en juegos quedaron en poder de los conjuntos del Programa Municipal de Entrenamiento para Atletas con Discapacidad y Unificados, que en la rama masculina se impusieron en los niveles “A”, “B”, “C” y “D”, a los que sumó la coronación en la rueda Femenina.

En la categoría Síndromes, el Programa Municipal ganó la instancia communal e intentará llegar nuevamente a Mar del Plata, donde se coronó campeón provincial en 2023 y 2024.

Finalmente, las escuadras del Programa Municipal también se consagraron en la divisional Parálisis Cerebral (PC) tanto en masculino como en femenino.

En la categoría Sub 16 también tendrá una nutrida presencia. En la rama Femenina, Pilar estará representado por el equipo del Centro de Formación Integral (CFI) de Pilar.

Por su parte, en la rama masculina ganaron combinados del Centro de Formación Integral en el nivel “B”, de la Escuela N° 504 en el nivel “C” y de la Escuela N° 502 en el nivel “D”.

Todo estos equipos se clasificaron para la Etapa Regional, que se jugará en Pilar el 15 de septiembre. Allí deberán competir con los campeones de los otros distritos que integran la Región 6: Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, San Antonio de Areco, Carmen de Areco y San Andrés