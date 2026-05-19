Fútbol masculino: San Jorge y Las Vías, líderes ideales de la Liga Municipal Sub 18
El Santo superó 1 a 0 a Manzone y manda en la Zona “A”. Los de Villa Rosa triunfaron 3 a 0 frente a Leones y son los punteros de la Zona “B”. Todos los resultados.
En las canchas prolijamente dispuestas en el amplio predio del Club Municipal Presidente Derqui “Lionel Messi”, se disputaron los encuentros correspondientes a la 2° fecha de la Liga Municipal de Fútbol Sub 18, uno d ellos certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.
La acción se desarrolló bajo un cielo gris y bajas temperaturas aunque esas condiciones no pudieron frenar las ganas y el compromiso de los integrantes de los 22 equipos que conforman el campeonato. Tampoco la de familiares y amigos de los deportistas, que concurrieron en un muy buen número a alentar a sus equipos.
Fueron 11 partidos de alta tensión, muy buen juego y múltiples emociones. Tantas que se convirtieron 29 goles y los marcadores ya empiezan a perfilar candidatos y favoritos.
En la Zona “A”, el líder San Jorge superó 1 a 0 a Manzone y manda en soledad con puntaje ideal. Por su parte, Narci y Platense armaron un choque repleto de jugadas de gol y en el que terminaron repartiendo puntos al igualar 3 a 3.
Juventud Unida de Villa Rosa consiguió su primer éxito del torneo al batir por un ajustado 2 a 1 a las debutantes de Anfield Road, que sigue sin poder sumar.
Finalmente, también culminó en parda el pleito entre 1° de Mayo y Los Pibes de Rex, que terminaron 0 a 0.
Esta zona tiene como punteros a los muchachos de San Jorge con 6 puntos, luego siguen Narci, Los Pibes de Rex y 1° de Mayo con 4, Leones y Juventud Unida suman 3, Platense tiene 1, Anfield Road y Manzone cierran sin unidades.
Zona “B”
En la Zona “B”, el líder es Las Vías de Villa Rosa, que en el interzonal de la fecha doblegó a Leones por un cómodo 3 a 0.
Los dos escoltas son La Sombra y Victoria DCP, que ahbían Ganado en la primera fecha pero no pudieron extender su ritno ganador y terminaron empatando 1 a 1.
La goleada de la fecha la protagonizó Delirio FC, que no tuvo piedad de Los Cuervos y lo goleó por 7 a 1, alcanzando su primer triunfo en la competencia.
La escuadra de Rex derrotó en un partidazo a Poli Agustoni por 2 a 1, en tanto Los Tilos derrotó a La 15 por 3 a 0.
La tabla de valores tiene en la cima a Las Vías con 6 puntos, son escoltas La Sombra y Victoria DCP con 4, Delirio FC, Poli Agustoni, Los Tilos y Rex tienen 3, en tanto La 15 y Los Cuervos aún no han sumado.
La 3° fecha se jugará el sábado 23 desde las 14 y también en el Club Municipal Presidente Derqui. El programa es el siguiente: Platense-Los Tilos, 1° de Mayo-Narci, Anfield Road-Los Pibes de Rex, Manzone-Juventud Unida, Leones-San Jorge, Poli Agustoni-La 15, Rex-Victoria DCP, La Sombra-Los Cuervos y Las