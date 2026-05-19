En las canchas prolijamente dispuestas en el amplio predio del Club Municipal Presidente Derqui “Lionel Messi”, se disputaron los encuentros correspondientes a la 2° fecha de la Liga Municipal de Fútbol Sub 18, uno d ellos certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

La acción se desarrolló bajo un cielo gris y bajas temperaturas aunque esas condiciones no pudieron frenar las ganas y el compromiso de los integrantes de los 22 equipos que conforman el campeonato. Tampoco la de familiares y amigos de los deportistas, que concurrieron en un muy buen número a alentar a sus equipos.

Fueron 11 partidos de alta tensión, muy buen juego y múltiples emociones. Tantas que se convirtieron 29 goles y los marcadores ya empiezan a perfilar candidatos y favoritos.

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En la Zona “A”, el líder San Jorge superó 1 a 0 a Manzone y manda en soledad con puntaje ideal. Por su parte, Narci y Platense armaron un choque repleto de jugadas de gol y en el que terminaron repartiendo puntos al igualar 3 a 3.

Juventud Unida de Villa Rosa consiguió su primer éxito del torneo al batir por un ajustado 2 a 1 a las debutantes de Anfield Road, que sigue sin poder sumar.

Finalmente, también culminó en parda el pleito entre 1° de Mayo y Los Pibes de Rex, que terminaron 0 a 0.

Esta zona tiene como punteros a los muchachos de San Jorge con 6 puntos, luego siguen Narci, Los Pibes de Rex y 1° de Mayo con 4, Leones y Juventud Unida suman 3, Platense tiene 1, Anfield Road y Manzone cierran sin unidades.

Zona “B”

En la Zona “B”, el líder es Las Vías de Villa Rosa, que en el interzonal de la fecha doblegó a Leones por un cómodo 3 a 0.

Los dos escoltas son La Sombra y Victoria DCP, que ahbían Ganado en la primera fecha pero no pudieron extender su ritno ganador y terminaron empatando 1 a 1.

La goleada de la fecha la protagonizó Delirio FC, que no tuvo piedad de Los Cuervos y lo goleó por 7 a 1, alcanzando su primer triunfo en la competencia.

La escuadra de Rex derrotó en un partidazo a Poli Agustoni por 2 a 1, en tanto Los Tilos derrotó a La 15 por 3 a 0.

La tabla de valores tiene en la cima a Las Vías con 6 puntos, son escoltas La Sombra y Victoria DCP con 4, Delirio FC, Poli Agustoni, Los Tilos y Rex tienen 3, en tanto La 15 y Los Cuervos aún no han sumado.

La 3° fecha se jugará el sábado 23 desde las 14 y también en el Club Municipal Presidente Derqui. El programa es el siguiente: Platense-Los Tilos, 1° de Mayo-Narci, Anfield Road-Los Pibes de Rex, Manzone-Juventud Unida, Leones-San Jorge, Poli Agustoni-La 15, Rex-Victoria DCP, La Sombra-Los Cuervos y Las