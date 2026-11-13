La Liga Municipal de Fútbol 7 Femenino, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes, completó su calendario y homenajeó a sus campeonas.

La acción se desarrolló en el Polideportivo Municipal de Pilar y comprendió a los encuentros válidos por la 18° y última fecha. Las campeonas de ambas zonas ya se habían coronado en la jornada anterior, pero debían cumplir con el fixture y fueron homenajeadas.

Las Lobis de Presidente Derqui completaron de la mejor manera su temporada debut y se consagraron campeonas en la Zona “A”, mientras que el Polideportivo Agustoni dio la Vuelta olímpica en la Zona “B”.

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“Este torneo de Fútbol 7 como los demás espacios que hemos generado, son espacios que las chicas y las mujeres se han ganado en el deporte de Pilar. Para nosotros es un orgullo haberlos creado, sostenido y potenciado, siempre con el acompañamiento de nuestro intendente Federico Achával”, destacó el director general de Deportes comunal, Fernando Trillo.

“Queremos felicitar a todas las participantes por su compromiso y el amor por los colores de sus barrios que han dejado de manifiesto y especialmente a quienes se han coronado campeonas”, agregó.

En la Zona “A” el campeón fue Las Lobis de Derqui, que en la última jornada venció 1 a 0 a Las Pibas FC con gol de Mora Librada y llegó a los 51 puntos, redondeando una campaña de 16 victorias, un empate y una derrota. Además, anotó 47 goles y recibió solo 10.

El plantel campeón formó con Abrigail Gallardo, Celeste Bellando, Jesica Carabajal, Micaela Delgado, Natalia Delgado, Anahí Fernández, Jacqueline Fernández, Natacha La Combi, Luz Enciso, Ayelén Martínez, Mora Librada, Paula Morales, Tihara Naranjo, Daniela Sena, Larisa Torres, Rominna Vera, Magalí Villalba.

El subcampeonato en este grupo fue para Manzone FC “B”, que en la última fecha venció a A Todo o Nada violeta por 2 a 0 con tantos de Mayté Mamani y Carla Solari, mientras que el tercer puesto se lo adjudicó Flecha Azul, tras doblegar a Carpe Diem por 3 a 1 en la jornada final. Los goles fueron de María Aranda (2) y Adelma Coronel, descontando Gimena Ruiz.

Por esta fecha, además, Scabioneta superó a Racing Club por 3 a 0 y De Taquito a La Lonja Fútbol Femenino por 2 a 0 por las conquistas de Evelyn González y Johanna Pimentel.

La tabla de posiciones fue encabezada por Las Lobis con 51 puntos y luego se encolumnaron Manzone FC B 46, Flecha Azul 39, A Todo o Nada Violeta 36, Scabioneta 34, De Taquito 32, Racing Club 28, La Lonja FF 25 y Las Pibas FC 12

El premio Fair Play se lo llevó De Taquito y la distinción al Equipo Esfuerzo fue para La Lonja FF.

Zona B

En la Zona “B”, la corona se la calzó Polideportivo Agustoni, que cerró el año igualando sin goles con A Todo o Nada Rosa y completó una campana de alto impacto con 15 triunfos, un empate y 2 derrotas. El Poli convirtió 46 goles y le anotaron solo 8.

La escuadra Naranja y Negra, dirigida por Jorge Ponce, alistó a Analía Baíni, Natalia Cuello, Florencia Figueredo, Paola Giménez, Dalma Gómez, Micaela Gómez, Nataly Gómez, Vanesa Luján, Gabriela Miño, Enrica Navarro, Melisa Ortiz, Miguelina Paiz y Jennifer Reyes.

El subcampeonato de esta zona se lo quedó Las Bravas, que fue el conjunto más goleador del certamen, y en esta oportunidad derrotó 3 a 0 a Las Tóxicas con gritos de Gisel Villanueva (2) y Marlene Villanueva.

En el tercer puesto culminó Agustoni FC, que se cayó sobre el final del torneo y en la última fecha perdió 2 a 1 con Scabioneta por los goles de Soledad Gauna y María Maldonado. Con esa Victoria, Scabioneta finalizó cuarta.

En los otros partidos, El Trébol FC 2-Villa Astolfi 0 (Norma Espíndola (2)) y Leonas de Pilar 2-Manzone FC 0 (Daiana Raffo (2))

La tabla de la Zona “B” quedó así: Poli Agustoni 49, Las Bravas 45, Agustoni FC 44, Scabioneta 2 40, Leonas de Pilar 34, Manzone FC 34, A Todo o Nada Rosa y El Trébol FC 31, Las Tóxicas 30 y Villa Astolfi 18.

El premio Fair Play fue para A todo o Nada Rosa y el Equipo Esfuerzo para El Trébol.

La goleadora del campeonato fue Gisel Villanueva (Las Bravas) con 23 conquistas y luego se ubicaron en la table Jennifer Reyes (Poli Agustoni) y Ayelén Martínez (Las Lobis) con 13, María Aranda (Flecha Azul) con 12, Marcela Domingo (A Todo o Nada Violeta), Florencia Figueredo (Poli Agustoni) y Maite Mamani (Manzone FC B) con 11, en tanto Sasha Peralta (A Todo o Nada Violeta), Norma López (Scabioneta) y Carla solari (Manzone FC B) sumaron 10.

