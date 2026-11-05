A falta de una fecha para el campeonato, la Liga Municipal de Fútbol 7 Femenino, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes, consagró a sus campeones 2026.

Es que tras la disputa de la 17° jornada, Las Lobis se coronó campeón en la Zona “A”, mientras que la escuadra del Polideportivo Agustoni se consagró en la Zona “B”. Ambos elencos ganaron con comodidad sus respectivos encuentros y se tornaron en inalcanzables para sus perseguidores.

Las consagraciones se dieron en el marco de una fecha a puro gol en el Polideportivo Municipal de Pilar. Es que en los 10 cotejos de la fecha se anotaron 65 tantos, a un promedio de 6,5 por duelo.

En la Zona “A”, Las Lobis coronó su temporada debut en el campeonato al golear a Racing Club por 8 a 3 y conquistó el título de la Zona “A”. En esta ocasión, los goles fueron obra de Mora Librada (4), Ayelén Martínez (2), Natacha La Combi y Abigail Gallardo, mientras que Daisy Villar Cubas en tres oportunidades recortó la brecha para la Academia.

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De esta manera, Las Lobis redondeó una campana de 15 triunfos, 1 empate y 1 derrota, con 46 goles a favor y solo 16 en contra. Notable.

Por su parte, la segunda posición es propiedad de Manzone FC B, que con un doblete de Carla Solari y otro tanto de Brisa Solari, doblegó al colista Las Pibas FC por 3 a 0.

El que no pudo extender su buen momento fue Carpe Diem, que fue sorprendido por A Todo o Nada Violeta, que le ganó 6 a 2 con una gran actuación. Marcela Domingo (4) y Sasha Peralta (2) convirtieron para las Violas, en tanto Jimena Bordón y Belén Centurión gritaron para Carpe Diem.

El que se acercó y dará lucha por la tercera posición es Flecha Azul, que batió por 5 a 3 a De Taquito gracias a los gritos de María Aranda (3), Carolina Insaurralde y María Coronel. Los descuentos fueron de Belén Cantero, Ludmila Fernández y Johana Pimentel.

Finalmente, La Lonja Fútbol Femenino superó a Scabioneta por 4 a 1. Zahira Vera (3) y Belén Sánchez marcaron para las lonjenses, mientras que Edith Benítez acortó distancias.

Al final de la jornada, Las Lobis se coronó campeón con 48 puntos y luego se ubican Manzone FC B con 43, Carpe Diem con 37, Flecha Azul suma 36, A Todo o Nada Violeta 35, Scabioneta 31, De Taquito acumula 29, Racing Club 28, La Lonja FF 24 y cierra Las Pibas FC con 11

En la próxima fecha, el programa de esta zona es el siguiente: Las Lobis-Las Pibas FC, Racing Club-Scabioneta, A Todo o Nada Violeta-Manzone FC B, Flecha Azul-Carpe Diem y La Lonja FF-De Taquito.

Zona “B”

En la Zona “B” el título fue para el Poli Agustoni, que no anduvo con vueltas y goleó a Leonas de Pilar por 5 a 0, con las perlas de Florencia Figueredo (3), Paola Giménez y Vanesa Luján.

De esta forma, el Naranja y Negro redondeó una campaña de 15 triunfos y 2 derrotas, con 46 goles a favor y 8 tantos en contra.

El equipo del Agustoni FC, escolta durante buena parte del torneo, perdió 3 a 0 ante Las Tóxicas y ahora comparte esa posición con Las Bravas, que sigue en ascenso y esta vez superó a A Todo o Nada Rosa por 7 a 1. Los gritos fueron de Gisel Villanueva (5), Natalia Molina y Ana Escalada, descontando Eugenia Heredia.

A su turno, Manzone FC y El Trébol FC empataron 1 a 1 con anotaciones de Candela Suárez y María Duarte, en tanto Scabioneta 2 despachó al colista Villa Astolfi por 11 a 1. Para el ganador convirtieron Vanesa Galeano (4), María Maldonado (2), Abril Scondor (2), Violeta Águila (2) y Lisa Fernández, en tanto Brisa Herrera acortó la brecha.

Luego de esta jornada, Poli Agustoni se tornó inalcanzable para sus perseguidores. Tiene 47 puntos y los escoltas Las Bravas y Agustoni FC suman 42. Luego se encolumnan Scabioneta 2 38, Leonas de Pilar y Manzone FC 33, Las Tóxicas y A Todo o Nada Rosa 29, El Trébol FC 28 y Villa Astolfi 17.

La última fecha de esta zona tendrá los duelos A Todo o Nada Rosa-Poli Agustoni, El Trébol FC-Villa Astolfi, Las Tóxicas-Las Bravas, Scabioneta 2-Agustoni FC, Leonas de Pilar-Manzone FC.