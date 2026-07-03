En las canchas dispuestas en el Polideportivo Municipal de Pilar se disputaron los encuentros correspondientes a la 8° fecha de la Liga Municipal de Fútbol Femenino, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

En la Zona “A” la punta sigue siendo propiedad exclusiva de Las Lobis, que sigue sorprendiendo y en esta oportunidad derrotó al siempre peligroso Racing Club por 1 a 0 gracias a la solitaria anotación de Mora Librada.

La posición de escolta es de Manzone FC “B”, que no se anduvo con chiquitas y goleó a Las Pibas FC por 10 a 0 gracias a las conquistas de Carla Solari (3), Micaela Aguilar (2), Kelly Condorí (2), Mayte Mamani (2) y Cintia Solari. Así, quedaron a dos unidades de las que mandan.

También goleó Scabioneta “A”, que doblegó a La Lonja Fútbol Femenino por 6 a 0. Las conquistas fueron de Norma López (3), Mabel Gómez (2) y Verónica Luna.

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Además, Carpe Diem superó por 3 a 0 a A todo o Nada Violeta y De Taquito venció a Flecha Azul por el mismo resultado

La tabla de posiciones de este grupo es liderada por Las Lobis con 23 puntos, escoltado por Manzone FC “B” con 21. Luego se encolumnan Carpe Diem con 18, Scabioneta “A”, Racing Club y De Taquito 15, Flecha Azul 14, A Todo o Nada Violeta 13, La Lonja FF 10, Alta Pinta 5 y Las Pibas FC 2.

Por la próxima fecha, en este grupo chocarán De Taquito-La Lonja FF, Carpe Diem-Flecha Azul, Scabioneta “A”-Racing Club, Manzone FC “B”-A Todo o Nada Violeta y Las Lobis-Las Pibas FC.

Zona “B”

En la Zona “B” quedó como único puntero el Polideportivo Agustoni, que le ganó por un ajustado 1 a 0 a Leonas de Pilar gracias a la anotación de Jennifer Reyes y le sacó dos puntos de distancia a Agustoni FC, que no pudo pasar del empate sin goles frente a Las Tóxicas.

Con los gritos de Laura Kramer, Luz Ocampos y Gisel Villanueva, Las Bravas doblegó a A Todo o Nada Rosa por 3 a 0, en tanto Scabioneta “B” goleó a Villa Astolfi por 4 a 0 gracias a un triplete de Soledad Rojas y otro grito de Laura Lezcano.

En el juego que completó la fecha, Manzone FC se valió de un gol convertido por Brenda Sandoval y batió a El Trébol FC por 1 a 0.

Este grupo es comandado por Poli Agustoni con 22 puntos, mientras que Agustoni FC es escolta con 21. Luego aparecen Las Bravas y Scabioneta “B” con 19, Leonas de Pilar 18, Manzone FC 16, A Todo O Nada Rosa 15, Las Tóxicas y El Trébol FC 11 y Villa Astolfi 8.

En la fecha venidera se verán las caras Las Bravas-Las Tóxicas, Poli Agustoni-A Todo o Nada Rosa, Agustoni FC-Scabioneta “B”, Manzone FC-Leonas de Pilar y Villa Astolfi-El Trébol.

La tabla de goleadoras es liderada por Mayté Mamani (Manzone FC “B”) con 8, Kelly Condori (Manzone FC “B”), Norma López (Scabioneta “A”) y Sofía Ramíres (Agustoni FC) suman 7, Thiara Naranjo (Las Lobis), Carla Solari (Manzone FC “B”), Bibiana León (Leonas de Pilar) y Florencia Ibarola (Las Tóxicas) acumulan 6, en tanto Anahí Fernández (Las Lobis) y Gisel Villanueva (Las Bravas) tienen 5.