En las canchas dispuestas en el Polideportivo Municipal de Pilar, se disputaron los encuentros correspondientes a la 4° fecha de la Liga Municipal de Fútbol 7 Femenino, uno d ellos certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Fueron 10 cotejos de muy buen nivel deportivo y múltiples emociones ya que se registraron 30 goles en la fecha, a razón de tres tantos por pleito.

En la Zona “A” el único líder es Las Lobis. La escuadra debutante llegó a los 11 puntos luego de empatar 1 a 1 con Manzone FC “B” en un cotejo de extrema paridad de punta a punta. Para las líderes convirtió Anahí Fernández, mientras que Kelly Condorí anotó la parda.

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El único escolta es Racing Club, que tampoco pudo cantar victoria ya que acabó repartiendo puntos con A Todo o Nada Violeta, con quien empató 0 a 0.

El otro conjunto que está dando lucha en la zona alta es Flecha Azul, que no tuvo piedad con La Lonja Fútbol Femenino y lo goleó 8 a 2 por las perlas de Daiana Portillo (3), María Aranda (2), Yasmín Rodríguez (2) y Yasmín Villanez, mientras que Juliana Aldece recortó diferencias por duplicado.

En una jornada de varios empates, también igualaron Scabioneta “A” y Carpe Diem. Fue 1 a 1 con goles de Mabel Gómez y Rocío Valiente.

Además, De Taquito se aprovechó del mal inicio de Alta Pinta y le ganó por 3 a 0 con dos gritos de Betiana Alfaro y otros de Johana Pimentel.

La tabla de posiciones es encabezada por Las Lobis con 11 puntos y luego se encolumnan Racing Club 10, Flecha Azul, Manzone FC “B” y A Todo o Nada Violeta 9, Scabioneta “A” 8, Carpe Diem y De Taquito 7, La Lonja FF 6 y Alta Pinta 4

La próxima fecha (5°) de este grupo comprenderá los partidos De Taquito-Las Lobis, Manzone FC “B”-Scabioneta “A”, Carpe Diem-La Lonja FF, A Todo o Nada Violeta-Alta Pinta y Flecha Azul-Racing Club.

Zona “B”

La Zona “B” tiene como líder a Las Bravas, que con tanto de Vilma Ojeda le ganó por 1 a 0 a El Trébol FC y alcanzó los 11 puntos para mirar a todos desde la cima.

Uno de los escoltas es el Poli Agustoni, que se quedó con el clásico del barrio al golear por 4 a 1 a Agustoni FC, lo bajó de la punta e igualó en la tabla de valores. Para el Poli hubo goles de Miguelina Paiz (2) y Analía Baini (2), descontando Sofía Ramírez.

El otro equipo que se ubica en la segunda línea es Scabioneta, que superó por 3 a 1 a Leonas de Pilar. Juana Centurión, Vanesa Galeano y Andrea Gómez marcaron para Sacbioneta, en tanto Daiana Centurión hizo el tanto felino.

Con una diana de Abril Ortigoza, A Todo o Nada Rosa derrotó por 1 a 0 a Las Tóxicas, mientras que Manzone FC le ganó por 2 a 0 a Villa Astolfi por los tantos de Julieta Zárate y Sofía Zárate.

La tabla de valores muestra arriba a Las Bravas con 11 puntos y a continuación aparecen Scabioneta “B”, Poli Agustoni y Agustoni FC 10, A Todo o Nada Rosa 9, Leonas de Pilar y Manzone FC 8, El Trébol FC 6, Las Tóxicas y Villa Astolfi 4

En la próxima fecha de este grupo se medirán Poli Agustoni-Las Tóxicas, Las Bravas-Villa Astolfi, Manzone FC-Agustoni FC, Leonas de Pilar-El Trébol FC y A Todo o Nada Rosa-Scabioneta “B”.