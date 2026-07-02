La ya tradicional Liga Municipal de Fútbol 11 Femenino, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes, va entrando en calor.

En las canchas del Polideportivo Municipal de Pilar y del Club Municipal Presidente Derqui “Lionel Messi” se disputaron los encuentros correspondientes a la 5° fecha del campeonato, que entregó muy buenos partidos y una gran cantidad de emociones.

Los tres conjuntos que pelean hasta el momento en los primeros puestos volvieron a ganar y extendieron sus buenos presentes, afirmando sus pretensiones a la conquista del título.

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El líder del certamen continúa siendo Ombú, que no sintió la presión, mostró un andar tan sólido como atildado y le ganó a Reserva por 3 a 0. Así, mantiene el paso ideal y mira a todos desde la cima.

A tres puntos, uno de los escoltas es el elenco de Somra, que una vez más más mostró su mejor cara y goleó a Narci por un contundente 6 a 0. Por su parte, lo de Pilar City fue aún más prolífico ya que se topó con el colista Las Vías de Villa Rosa y le ganó por un holgado 7 a 0.

El otro partido de la jornada también fue con lluvia de goles ya que Katanes demolió a Manzone por 8 a 0 y no se baja de la pelea.

En esta oportunidad, Las Guerreras tuvo fecha libre y el partido entre Cabred y Flecha Azul no se jugó y deberá ser reprogramado.

Tras esta jornada, la tabla de posiciones es liderada por Ombú con 12 puntos, los escoltas son Somra y Pilar City con 9 unidades y luego se ubican Flecha Azul con 7, Katanes, Cabred y Las Guerreras con 6, Reserva acumula 4, Narci y Manzone acumulan 3, en tanto Las Vías cierra sin unidades.

El próximo domingo se disputarán los encuentros de la 4° fecha que está pendiente. Esa jornada se disputará íntegramente en las canchas del Club Municipal Presidente Derqui con el siguiente programa de partidos: Katanes-Somra, Las Guerreras-Manzone, Cabred-Reserva, Flecha Azul-Narci y Ombú-Pila rCity, quedando libre el equipo de Las Vías.