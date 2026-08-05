En las últimas semanas se desarrollaron dos fechas de la cada vez más interesante edición 2026 de la Liga Municipal de Fútbol Sub 18, uno de los certámenes organizados por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

Fueron la 7° y 8° fecha y ambas jornadas tuvieron lugar en las canchas dispuestas en el Club Municipal Presidente Derqui “Lionel Messi”, que albergó cotejos de alta intensidad futbolística y se convirtió, nuevamente, en epicentro de la acción de un campeonato cada vez más convocante.

En la Zona “A”, por la 7° fecha, 1° de Mayo le ganó un partidazo a Manzone por 2 a 1 y tomó impulso para convertirse en el nuevo líder del grupo.

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Los Pibes de Rex tuvieron que extremarse para superar a Juventud Unida de Villa Rosa por 2 a 1, en tanto San Jorge materializó la goleada de la jornada al batir por 5 a 0 a Narci. La acción se completó con el empate 1 a 1 entre Los Caprichosos y Platense.

Por la 8° fecha, el resultado más relevante fue la caída del puntero Los Pibes de Rex, que cedió en el clásico frente a Rex por 2 a 0 en el juego interzonal de la jornada. Y como 1° de Mayo goleó a Los Caprichosos por 9 a 0, este elenco se trepó a lo más alto de la tabla.

Juventud Unida se repuso de la derrota en la fecha anterior y venció a Narci por 3 a 0, el mismo resultado con el que Manzone batió al colista Anfield Road. Además, Platense y San Jorge armaron un partido muy entretenido y repartieron puntos al empardar 1 a 1.

La tabla de posiciones de este grupo tiene nuevo líder y es 1° de Mayo, que suma 18 unidades y rebasó a Los Pibes de Rex, que perdió el clásico y ahora es escolta con 17. Luego se ubican San Jorge con 16, Juventud Unida tiene 12, Narci acumula 11, Manzone suma 8, Leones y Platense 5, Los Caprichosos y Anfield Road 1.

La próxima fecha de la Zona “A” contendrá los duelos Los Caprichosos-Anfield Road, San Jorge-1° de Mayo, Juventud Unida-Platense y Los Pibes de Rex-Narci.

Zona “B”

En la Zona “B”, la 7° fecha mostró al puntero Rex ganándole sin inconvenientes a La 15 por 3 a 0, tornándose inalcanzable para sus perseguidores hasta el momento ya que luego, como dijimos, se quedó con el clásico.

El escolta La Sombra superó sin mayores obstáculos a Anfield Road por 3 a 0, en el pleito interzonal de esa fecha. Victoria DCP fue más que Los Tilos y le ganó 1 a 0, el mismo resultado con el que Las Vías de Villa Rosa doblegó a Los Cuervos 0.

En el partido con más goles de la fecha, Abrojal festejó una buena victoria frente a Poli Agustoni por 5 a 3.

Por la 8° fecha, además del éxito de Rex, La Sombra se quedó con un trabajoso éxito frente a Abrojal por 1 a 0, en tanto Victoria DCP siguió subiendo en la tabla al vencer a La 15 por 3 a 0.

Otro encumbrado, el Poli Agustoni, goleó a Las Vías por 4 a 0, mientras que Los Tilos sumó de a tres puntos al batir a Los Cuervos por 2 a 0.

La Zona “B” es liderada por Rex con 21 unidades y luego se encolumnan La Sombra con 19, Poli Agustoni y Victoria DCP 16, Los Tilos 15, Las Vías 12, Abrojal 6, Los Cuervos 3 y cierran sin puntos El Delirio y La 15.

Por la próxima fecha, en la Zona “B” se medirán La 15-Los Cuervos, Abrojal-Rex, Las Vías-Los Tilos y La Sombra-Poli Agustoni. En el Interzonal chocarán Manzone-Victoria DCP.