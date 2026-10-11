El piloto pilarense Franco Colapinto atraviesa un momento complejo en la Fórmula 1 tras abandonar en el Gran Premio de Singapur. El deportista debió retirarse en la vuelta 30 debido a un fallo en la transmisión de su vehículo Alpine, lo que marcó su tercera carrera consecutiva sin lograr sumar puntos.

Esta situación se suma a los inconvenientes técnicos sufridos durante la carrera sprint del sábado, donde el piloto enfrentó problemas en el sistema de almacenamiento de energía. Al respecto, Colapinto expresó su frustración en el corralito de prensa:

“Problema de transmisión, no iba para atrás el auto y para adelante un poquito. Hay que entender qué pasó, una pena tener dos problemas en dos carreras”, lamentó.

El piloto analizó el desempeño reciente del equipo en la seguidilla de competencias disputadas en Azerbaiyán, Malasia y Singapur. Colapinto calificó este periodo como “el peor triplete” de su carrera y reconoció que no está viviendo el mejor de los momentos, por lo que enfatizó la necesidad de realizar un reseteo personal y técnico junto a la escudería francesa.

“Fue el peor triplete de mi carrera. Fueron fines de semana muy duros, no estoy viviendo el mejor de los momentos”, agregó.

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A pesar de los resultados adversos, el oriundo de Pilar mantiene expectativas sobre el tramo final del campeonato. Colapinto destacó que aún quedan dos tripletes por delante y que existen oportunidades para revertir la racha negativa. La categoría se prepara ahora para iniciar su gira por el continente americano, con fechas confirmadas en Estados Unidos, México y Brasil.

En la competencia de Singapur, el triunfo quedó en manos del neerlandés Max Verstappen, del equipo Red Bull. El podio fue completado por el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, y el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes. Al momento de su abandono, el argentino se encontraba en la posición 12, tras haber largado decimoquinto y superar al británico Arvid Lindblad.