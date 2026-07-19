Franco Colapinto finalizó décimo en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, disputado en el circuito de Spa-Francorchamps, y sumó un nuevo punto en el campeonato de pilotos.

El piloto de Alpine, oriundo de Pilar, largó desde la undécima posición y cerró un fin de semana sólido.

Una largada agresiva

Colapinto tuvo un arranque destacado que lo llevó hasta el octavo lugar en las primeras vueltas. Tras el ingreso a boxes, completó las 44 vueltas del trazado belga en la décima colocación.

En el tramo final, en Les Combes, superó en una misma maniobra a Liam Lawson y a su compañero de equipo, Pierre Gasly, para asegurar el último punto disponible. Gasly, por su parte, cruzó la meta justo detrás de él.

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Antonelli, dueño de la carrera

El ganador de la prueba fue el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, quien había perdido el liderazgo en la salida ante Max Verstappen y lo recuperó para dominar el resto de la competencia.

Charles Leclerc, con Ferrari, terminó segundo a 1s952 del ganador, mientras que Verstappen, de Red Bull, completó el podio. George Russell, compañero de Antonelli, abandonó en la primera vuelta tras un choque con Lewis Hamilton en Les Combes, incidente que le costó al británico una penalización de cinco segundos.

Hamilton igual finalizó cuarto, aunque quedó bajo investigación por una maniobra insegura en pits.

Otros protagonistas del GP

Oscar Piastri llegó quinto, en tanto Isack Hadjar protagonizó una remontada desde el 21° puesto para ubicarse sexto. Lando Norris, perjudicado por una parada lenta en boxes, cerró séptimo, seguido por Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad. El mexicano Sergio Pérez, de Cadillac, abandonó en la vuelta 11 por un problema mecánico.

Lo que viene

La próxima cita del calendario será el Gran Premio de Hungría.