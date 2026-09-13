Franco Colapinto (Alpine) terminó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1, disputado en el circuito de Madring, y sumó seis puntos que lo llevaron a las 27 unidades en el campeonato. Con este resultado, el pilarense se afianza en la duodécima posición y mantiene viva la ilusión de meterse entre los diez primeros de la temporada.

La carrera, correspondiente a la decimocuarta fecha del calendario 2026, tuvo como ganador al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lando Norris (McLaren).

Una largada perfecta

Colapinto había clasificado noveno el sábado y volvió a destacarse en la salida: superó primero al neozelandés Liam Lawson (Red Bull) y, pocas curvas después, también al australiano Oscar Piastri (McLaren), para meterse entre los primeros seis puestos apenas comenzada la carrera.

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Con el correr de las vueltas, el desgaste de los neumáticos medios le pasó factura y Lawson recuperó la posición. Aun así, el argentino mantuvo la categoría para resistir los ataques del británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y del propio Piastri, que manejaba un auto de mayor rendimiento.

La jugada de los neumáticos duros

En la vuelta 15 se activó un virtual safety car por el abandono del canadiense Lance Stroll Jr., y el equipo Alpine aprovechó la situación para llamar a Colapinto a boxes y montarle neumáticos duros. La estrategia resultó clave: con esa goma, el argentino condujo con solidez hasta el final y logró contener a Piastri, que llegaba con un McLaren muy superior en ritmo.

Colapinto venía de terminar noveno en el Gran Premio de Italia y repitió una actuación sólida que le permitió sumar puntos por segunda carrera consecutiva.

Antonelli se despega en la pelea por el título

El triunfo en España fue el octavo de la temporada para Antonelli, que llegó a los 292 puntos y amplió a 81 unidades su diferencia sobre su compañero de equipo, el británico George Russell (Mercedes), segundo en el campeonato. El italiano sueña con convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.

Lo que viene

La próxima cita del calendario será el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú, dentro de dos semanas.