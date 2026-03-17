Luego de su gran carrera en el GP de China, donde obtuvo el décimo lugar y volvió a sumar puntos para la escudería Alpine, el próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1 será en Japón, entre el 27 y 29 de marzo.

Luego de esas fechas, el deportista pilarense tendrá más de un mes de descanso hasta el GP de Miami debido a la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por los conflictos bélicos.

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Y con este panorama, se abrió la posibilidad de que Colapinto realice una exhibición en Argentina durante el mes de abril.

Fue Fabián Turnes, secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires quien reafirmó la chance: «Posiblemente el próximo mes venga Franco con Alpine a la Argentina. Estamos terminando de verlo con Alpine y con el equipo de él», expresó el funcionario.

En las próximas semanas, habrá novedades sobre un evento que paralizaría a los fanáticos argentinos. El evento podría realizarse el domingo 19 o el 26 de abril, como días tentativos.

Tres escenarios aparecen como posibles sedes, pero pica en punta el Monumento a Los Españoles, ubicado en Avenida del Libertador y Sarmiento. Allí, se realizó la última exhibición de Fórmula 1 en el país durante 2012.

Otro lugar podría ser el autódromo Oscar y Juan Gálvez, que se encuentra en remodelación para recibir el MotoGP en 2027. El gran objetivo de esta movida es potenciar las probabilidades de que la Fórmula 1 regrese al país. La última carrera que se corrió en territorio argentino fue en 1998.

Cabe señalar que si se realiza el evento, no se utilizará el auto de este 2026. Para estas exhibiciones, las escuderías usan monoplazas de años anteriores, con motores y componentes que no son los de una carrera.