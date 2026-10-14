El piloto pilarense Franco Colapinto realizó un pedido público a sus seguidores para que detengan las críticas y los ataques dirigidos hacia otros protagonistas de la Fórmula 1. A través de un video, el deportista advirtió que este tipo de comportamientos no lo benefician y, por el contrario, pueden resultar perjudiciales para su carrera profesional.

Aunque agradeció el acompañamiento constante que recibe desde sus inicios, el corredor señaló que algunas actitudes de los fanáticos han cruzado un límite. Al respecto, afirmó:

“Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan, ni a mí, ni a mi futuro”, advirtió.

Franco Colapinto mencionó que entre los afectados por estas agresiones se encuentran otros pilotos, sus compañeros de equipo, mecánicos e ingenieros con quienes trabaja diariamente. En este sentido, sostuvo que es necesario mejorar como sociedad y convocó a sus seguidores a colaborar para cambiar estas conductas, manteniendo el apoyo tanto en los buenos resultados como en los momentos difíciles.

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Por otro lado, el piloto comunicó su decisión de tomarse un descanso de las redes sociales para concentrarse plenamente en su desempeño deportivo y en las tareas junto a su equipo. A pesar de esta pausa, aclaró que seguirá en contacto con sus seguidores durante las competencias. “Vamos a seguir luchando para que me vaya bien”, agregó.

Finalmente, el corredor agradeció a quienes lo acompañan y expresó su deseo de reencontrarse pronto con los fanáticos en las carreras más cercanas a casa, manteniendo la expectativa de conseguir nuevos resultados positivos en la máxima categoría del automovilismo.