El piloto pilarense Franco Colapinto será uno de los protagonistas de la nueva temporada de Drive to Survive, la exitosa serie documental que muestra el detrás de escena de la Fórmula 1.

El estreno está previsto para el 27 de febrero y promete ofrecer una mirada íntima y profunda sobre la preparación del argentino para la máxima categoría del automovilismo.

La producción, realizada por Netflix, se centrará en un año determinante para la consolidación internacional de Colapinto. Según trascendió, el documental incluirá imágenes exclusivas, reuniones estratégicas y momentos de alta tensión previos al inicio de la temporada 2026, una campaña que se anticipa clave para su futuro deportivo.

En esta nueva entrega, la serie pondrá especial atención en el mercado de pilotos, uno de los aspectos más dinámicos y determinantes de la categoría. En ese contexto, el caso de Colapinto aparece como una de las historias más atractivas: negociaciones complejas, decisiones estratégicas y el trabajo silencioso que precede a cada contrato forman parte del recorrido que lo llevó nuevamente a la grilla.

¡Ahora sí! Calienten los motores porque van a conocer el detrás de escena de la vuelta de Franco Colapinto a las carreras en la próxima temporada de Formula 1: Drive to Survive, que estrena el 27 de febrero. pic.twitter.com/Y9SwcEvlWx — CheNetflix (@CheNetflix) February 18, 2026

El documental también profundizará en el proceso de adaptación del piloto argentino. Competir en la Fórmula 1 no solo exige talento al volante, sino también una preparación física y mental de alto rendimiento. Las cámaras mostrarán la intensidad de los entrenamientos, la presión mediática y la responsabilidad que implica representar a un país con una fuerte tradición automovilística.

Además, la serie promete revelar aspectos desconocidos del entorno de Colapinto: su equipo de trabajo, los ingenieros, asesores y colaboradores que acompañan cada paso de su carrera. El espectador podrá observar cómo se construye un proyecto deportivo desde adentro, en un ambiente donde cada detalle cuenta y cada decisión puede marcar la diferencia.

Desde su lanzamiento, Drive to Survive se convirtió en un fenómeno global que amplió la audiencia de la Fórmula 1 y acercó nuevas historias a millones de personas alrededor del mundo. La presencia de Colapinto en esta temporada no solo refuerza el interés del público argentino, sino que también posiciona al piloto como una de las figuras emergentes a seguir en el calendario 2026.

El estreno del 27 de febrero genera gran expectativa tanto en los fanáticos locales como en la audiencia internacional. Para Colapinto, será una vitrina global en la antesala de una temporada que podría resultar decisiva en su carrera profesional.