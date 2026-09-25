El pilarense Franco Colapinto, piloto de la escudería Alpine, se prepara para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán. El deportista partirá desde el noveno lugar de la grilla este sábado, con el objetivo de mantener su racha positiva en la categoría reina del automovilismo.

Tras alcanzar la Q2 por un margen ajustado, el corredor analizó su desempeño en la clasificación. Al respecto, señaló que la falta de succión afectó su velocidad en los tramos rectos:

“Hay que ir para adelante en la largada. Fue muy difícil sin la succión porque perdí cuatro o cinco décimas en la recta”, expuso el piloto.

Sobre la instancia definitiva, el piloto admitió que el vehículo no respondió de la manera esperada. Franco Colapinto explicó que el auto se mostró inconsistente y detalló los problemas técnicos que enfrentó en el Circuito Callejero de Bakú.

“La Q3 no fue buena. El auto no se sentía bien de vuelta y estaba muy inconsistente. No estoy pudiendo frenar fuerte sin bloquear, estoy calentando mucho las gomas en los frenajes y después me cuesta mucho toda la curva. Fue una complicación que no pudimos solucionar”, manifestó.

A pesar de los inconvenientes, el argentino se mantiene optimista de cara a la competencia. Con 27 puntos acumulados tras sus destacadas actuaciones en Italia y España, buscará aprovechar su capacidad para las largadas, una de sus mayores virtudes esta temporada. La carrera está programada para este sábado a las 8 de la mañana, hora de Argentina.