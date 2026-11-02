El piloto pilarense Franco Colapinto (Alpine) fue sancionado con 10 segundos por la FIA y quedó sin puntos en el Gran Premio de México de Fórmula 1: cayó del séptimo puesto provisorio al 15° por no reducir la velocidad bajo bandera amarilla.

El argentino había largado undécimo y cruzado la meta en el octavo lugar del Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México. Había ascendido al séptimo cuando los comisarios penalizaron con 10 segundos a Oscar Piastri (McLaren) por provocar una colisión con Arvid Lindblad (Racing Bulls).

No redujo la velocidad en un sector con bandera amarilla

Según el boletín oficial de la FIA, difundido más de cuatro horas después de la bandera a cuadros, Colapinto no redujo lo suficiente la velocidad al atravesar un sector con bandera amarilla simple. Los comisarios consideraron que el piloto tuvo tiempo suficiente para hacerlo al conocer la señal.

Puede interesarte

La telemetría y la evidencia fotográfica presentadas por el piloto y por Alpine “no lograron satisfacer a los comisarios”, informó la Agencia Noticias Argentinas.

Un recargo que lo bajó ocho lugares

Con los 10 segundos sumados, el tiempo final de Colapinto quedó a 30,204 segundos del ganador y su posición pasó del séptimo al 15° lugar, por detrás de Nico Hülkenberg (Audi) y por delante de Sergio Pérez (Cadillac). La penalización incluyó además un punto en su superlicencia, con lo que acumula cinco en los últimos 12 meses, según informó Infobae.

Los puestos de puntos que dejó libres pasaron a Isack Hadjar (Red Bull), noveno, y a Ryo Hirakawa (Haas), décimo.

Alpine se fue de México sin unidades

El francés Pierre Gasly, compañero de Colapinto, había terminado décimo en pista y fue penalizado por la misma infracción: recibió una sanción de parada en boxes y dos puntos en su superlicencia. Así, la escudería pasó de sumar ocho puntos a retirarse sin ninguno.

En tanto, Alpine tiene la posibilidad de apelar el fallo, y todavía no se conoció si lo hará.

Un antecedente en Barcelona

No es la primera vez en la temporada que Colapinto pierde posiciones por una infracción de este tipo. En el Gran Premio de Barcelona, también por no reducir lo suficiente la velocidad durante una bandera amarilla, había caído del octavo al décimo puesto tras una sanción de 10 segundos.

Antonelli campeón y próxima cita en Brasil

La carrera la ganó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) se consagró campeón del mundo al terminar tercero. La próxima fecha del campeonato será el Gran Premio de Brasil.

2da. actualización