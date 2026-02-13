El piloto pilarense Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en el tercer día de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1, disputadas en el Circuito Internacional de Bahréin, donde finalizó octavo en la clasificación general de la jornada.

Al mando de un Alpine, Colapinto marcó un mejor tiempo de 1:35,806, un registro que significó una mejora contundente respecto a su desempeño en la primera sesión de ensayos, cuando había finalizado en la última posición entre los pilotos que salieron a pista. La evolución fue clara tanto en el ritmo como en la consistencia a lo largo del día.

Uno de los puntos más destacados de la jornada para el argentino fue la fiabilidad del monoplaza, que permitió completar 137 vueltas sin inconvenientes técnicos, un dato clave en esta etapa de desarrollo y puesta a punto de los autos de cara al inicio del campeonato.

La sesión tuvo como el más rápido al italiano Kimi Antonelli, quien dominó el clasificador con un tiempo de 1:33,669 a bordo de un Mercedes. Detrás se ubicaron su compañero George Russell y Lewis Hamilton, ahora en Ferrari. El australiano Oscar Piastri (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) completaron los cinco primeros lugares del día.

El octavo puesto de Colapinto lo dejó por delante de varios nombres experimentados y confirmó una tendencia positiva en el trabajo del equipo Alpine, que apunta a llegar con una base sólida al arranque de la temporada.

La actividad oficial de la Fórmula 1 continuará entre el 18 y el 20 de febrero, nuevamente en Bahréin, cuando se lleven a cabo los últimos ensayos de pretemporada antes del inicio del campeonato, previsto para principios de marzo con el Gran Premio de Australia.