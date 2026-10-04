El piloto pilarense Franco Colapinto, integrante de la escudería Alpine, concluyó en la decimotercera posición durante el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1. La competencia, que se desarrolló este 4 de octubre de 2026 en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia, estuvo marcada por una estrategia que perjudicó las aspiraciones del corredor.

La carrera comenzó de manera adversa para Colapinto, quien largó desde la vigésima primera posición. La decisión de Alpine de utilizar neumáticos blandos desde el inicio resultó contraproducente, provocando una pérdida significativa de tiempo en las vueltas iniciales. Esta misma estrategia afectó a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien retrocedió de la novena a la vigésima colocación en pocos giros.

A pesar de que el rendimiento del argentino mejoró con el transcurso de la competencia, el margen para una remontada era limitado. La entrada de un safety car en el tramo final le permitió avanzar posiciones tras el abandono del británico George Russell y el adelantamiento a Oliver Bearman, logrando cruzar la meta en el puesto 13.

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En la punta de la carrera, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la victoria, su primera en la temporada. El podio fue completado por el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari). Con este resultado, Antonelli lidera el campeonato con 320 puntos, distanciándose de Russell. Por su parte, el español Fernando Alonso tuvo una actuación destacada al finalizar octavo.