Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Hungría en el 15° puesto, sin sumar puntos, en una jornada que volvió a exponer las dificultades de Alpine para pelear en la mitad de la tabla. Pierre Gasly, su compañero de equipo, tampoco logró meterse en la zona de puntos y finalizó 12°.

Un arranque prometedor que no se sostuvo

El piloto oriundo de Pilar ganó dos posiciones en los primeros metros de la carrera tras partir 13°, pero el impulso se diluyó rápido: quedó atrapado en el tráfico y retrocedió hasta el 14° lugar. Durante buena rodó detrás del brasileño Gabriel Bortoleto, sin margen para intentar un sobrepaso.

Puede interesarte

Una detención en boxes lenta terminó de complicar los planes del equipo francés. Colapinto reingresó a la pista en el fondo del pelotón y desde ahí encaró la persecución al Aston Martin de Lance Stroll, sin conseguir acercarse lo suficiente como para pelear la posición: el ritmo del Alpine no le alcanzó, y la brecha quedó en poco más de cuatro segundos.

Aston Martin, un rival cada vez más lejano

La carrera dejó en evidencia, una vez más, la distancia de Alpine respecto de sus competidores directos. Aston Martin llegó a Hungaroring con un paquete de mejoras importante, y esa diferencia se notó en pista durante toda la tarde.

Gasly tuvo su propia versión del mismo problema: pasó gran parte de la carrera detrás de Nico Hülkenberg sin encontrar el ritmo para pelear por puntos. Tras la segunda tanda de paradas, la diferencia con el piloto de Audi ya superaba los 21 segundos.

La estrategia que definió el final

El Virtual Safety Car reordenó parte de la carrera. Gasly aprovechó la ventana de detenciones para asegurar el 12° puesto, por delante de los dos Aston Martin. Colapinto, en cambio, fue el único piloto que decidió no volver a cambiar neumáticos, y terminó 15°.

La consecuencia llegó también en el campeonato: Alpine perdió el quinto puesto del Mundial de Constructores, que pasó a manos de Racing Bulls.

Triunfo de Norris tras el abandono de Piastri

Adelante, Oscar Piastri había tomado la punta en la largada al superar a su compañero de McLaren, Lando Norris. La carrera cambió cuando el australiano perdió tiempo al intentar doblar al Williams de Carlos Sainz: un toque entre ambos favoreció a Norris, que recuperó el liderazgo.

Piastri abandonó más tarde por una falla mecánica, aunque Norris ya llevaba un ritmo sólido que le permitió sellar su primer triunfo de la temporada. Lo escoltaron Max Verstappen (Red Bull) y Andrea Kimi Antonelli, quien amplió su ventaja al frente del campeonato de pilotos por delante de Lewis Hamilton.

Receso de verano y un dato de calendario

El Gran Premio de Hungría cerró la primera parte de la temporada. La Fórmula 1 entra ahora en el tradicional receso europeo, sin actividad en pistas ni en fábricas, y regresará entre el 21 y el 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort.

Durante la jornada también se confirmó el regreso de Malasia al calendario. La carrera, que por motivos de patrocinio llevará el nombre de Gran Premio de Bahréin, se disputará a comienzos de octubre en reemplazo de las fechas canceladas por el conflicto en Medio Oriente.