El piloto pilarense Franco Colapinto, integrante de la escudería Alpine, se prepara para disputar este fin de semana el Gran Premio de Singapur. La competencia, válida por la decimoséptima fecha del campeonato de Fórmula 1, se desarrollará en el Circuito Urbano Marina Bay, un trazado de 5,065 kilómetros que cuenta con 23 curvas.

La actividad oficial comenzará el viernes con la única práctica libre del fin de semana, programada para las 5:30 de la madrugada. Ese mismo día, a las 9:30 de la mañana, se llevará a cabo la clasificación para la carrera sprint. El sábado, la actividad continuará a las 6 de la mañana con la carrera sprint, mientras que la clasificación para la carrera principal tendrá lugar a las 10.

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El domingo, la jornada concluirá con la carrera principal a partir de las 9 de la mañana, siempre que las condiciones climáticas permitan el desarrollo de la prueba. Colapinto llega a esta instancia tras su participación en el GP de Bahréin, disputado en Malasia, donde finalizó en el decimotercer puesto tras partir desde la penúltima posición debido a sanciones previas.

En aquella oportunidad, el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, obtuvo su primera victoria de la temporada. Por su parte, el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, completó el podio en la segunda posición y se mantiene como uno de los principales candidatos al título.