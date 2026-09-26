El piloto pilarense Franco Colapinto, integrante del equipo Alpine, debió abandonar este sábado el Gran Premio de Azerbaiyán tras protagonizar un fuerte choque en la vuelta 36 de la carrera.

El incidente ocurrió cuando Colapinto, quien marchaba en la décima posición, intentó realizar una maniobra de adelantamiento tipo divebomb tras la salida de un safety car. La maniobra no resultó como esperaba y el argentino se pasó de largo, provocando un impacto que dejó fuera de competencia tanto a él como a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, y al británico Lando Norris, de la escudería McLaren.

La victoria en el circuito callejero de Bakú quedó en manos del británico George Russell, representante de Mercedes. El podio fue completado por el neerlandés Max Verstappen y el francés Isack Hadjar, ambos pilotos de Red Bull.

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La respuesta de Lando Norris

Tras la errónea maniobra de Colapinto que lo dejó fuera de la competencia, Lando Norris fue duro con el pilarense y expresó que “algunos pilotos no deberían estar en la Formula 1” al tiempo que pidió que le apliquen una sanción.

“Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”, afirmó Norris.

Por otra parte, tras esas duras críticas de Lando Norris hacia Franco Colapinto, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) lo defendió: “No es agradable para ninguno de los involucrados, pero una suspensión de una carrera me parece demasiado”.

La autocrítica de Franco

El piloto de Pilar reconoció que la maniobra se trató de “un error grande y muy grave”.

Al relatar el episodio, expresó: "Bloqueé cuando empecé a frenar y estuve fuera de control toda la frenada", al tiempo que le pidió "perdón a Pierre y al equipo" porque “fue un error grande y grave”. "Perdimos muchos puntos con los dos autos", completó.

Finalmente, se lamentó porque fue "un día complicado que venía siendo bastante bueno".