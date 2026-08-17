El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) retomará la actividad en la Fórmula 1 este fin de semana, luego de casi un mes de descanso, con la disputa del Gran Premio de Países Bajos en el Circuito de Zandvoort.

El trazado neerlandés cuenta con 14 curvas y una extensión de 3,307 kilómetros, y albergará las tres jornadas de actividad entre el viernes y el domingo.

Cronograma del GP de Países Bajos

La acción comenzará el viernes 21 de agosto con las dos primeras prácticas libres, programadas para las 7:30 y las 11:30 de la mañana. El sábado 22 se disputará la tercera práctica libre a las 7 y la clasificación a las 11. Finalmente, la carrera se correrá el domingo 23 a las 10, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

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El momento de Colapinto en el campeonato

El pilarense llega a esta fecha en un buen presente deportivo: ya sumó 19 puntos en lo que va de la temporada y viene de destacarse en varias carreras.

La pelea por el título

El liderazgo del campeonato de pilotos lo ostenta el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), con 219 puntos, quien a los 19 años se ilusiona con convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1. Lo escolta el británico Lewis Hamilton, que pese a las dificultades de Ferrari se mantiene a 50 puntos del líder. Completan el top cinco el británico George Russell (Mercedes) con 160 unidades, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) con 138, y el también británico Lando Norris (McLaren) con 128.