El argentino Franco Colapinto (Alpine) dirá presente este fin de semana en el Gran Premio de México, correspondiente a la decimonovena fecha del campeonato de Fórmula 1, en el que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) podría consagrarse como el campeón más joven de la historia.

Este Gran Premio se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que cuenta con 17 curvas y una extensión de 4,304 kilómetros.

La actividad en el Gran Premio mexicano iniciará este viernes con las primeras dos prácticas libres, que están programadas para las 15:30 y las 19 (hora de Argentina), respectivamente, mientras que el sábado será la tercera sesión de entrenamientos a las 14:30 y la clasificación a las 18. Finalmente, el domingo se disputará la carrera, que en caso de que no sufra postergaciones por cuestiones climáticas iniciará a las 17.

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Colapinto, quien no correrá la primera práctica libre en territorio mexicano, llega a esta fecha del campeonato en un momento muy flojo, ya que no pudo sumar puntos en los cuatro Grandes Premios previos a este y, además, abandonó cuatro de las últimas cinco carreras (en Azerbaiyán, Singapur por duplicado y Estados Unidos).

Esta mala racha de Colapinto y el hecho de que su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, sufriera horrores para sumar puntos en las últimas fechas, generaron que la escudería francesa se alejara mucho de Racing Bulls en la pelea por la quinta posición del campeonato de constructores.

En lo que respecta a la lucha por el título, este fin de semana podría darse un hecho histórico ya que Antonelli tiene muy buenas chances de consagrarse como el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 con solo 20 años.

Para que esto ocurra, le alcanza con finalizar en la novena posición o que los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) no se queden con la victoria.

Hasta ahora, el campeón más joven en la Fórmula 1 fue el alemán Sebastian Vettel, quien se consagró en el 2010 con solo 23 años, 4 meses y 11 días.

El cronograma y horarios del GP de México



Viernes 30/10:

Práctica libre 1 a las 15:30

Práctica libre 2 a las 19

Sábado 31/10:

Práctica libre 3 a las 14:30

Clasificación a las 18

Domingo 1/11:

Carrera a las 17

Agencia NA