Luego de dos meses intensos de competencia, la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses llegó a su final. La edición N°35 del certamen deportivo y cultural más importante del país continúa avanzando a lo largo y ancho de la Provincia con la representación de los 135 municipios que la componen.

El subsecretario de Deportes de la Provincia, Cristian Cardozo, acompañó el cierre de la etapa distrital de futsal en Berisso, donde se llevó a cabo una gran jornada deportiva que reunió a los jóvenes de la ciudad. Estuvieron presentes, además, el intendente Fabián Cagliardi; la secretaria de Desarrollo Social, Victoria Curutchet; y el director de Deportes y Recreación, Sebastián Acevedo.

Los más de 500 mil bonaerenses inscriptos ya comenzaron su camino hacia la Gran Final de Mar del Plata. Mucho de ellos avanzando a la Etapa Regional, el próximo desafío que ya se encuentra en disputa y que se extenderá hasta principios de octubre. Luego llegarán la Etapa Interregional y finalmente las definiciones en La Feliz.

Como en sus ediciones anteriores, los Interregionales se dividirán en ocho sedes y en dichas semifinales se definirá a las y los deportistas que llegarán a Mar del Plata. Tendrán lugar en San Fernando (7 de septiembre), San Pedro (9 y 10 de septiembre), Pehuajó (14 y 15 de septiembre), Ezeiza (17 y 18 de septiembre), La Matanza (22 y 23 de septiembre), Dolores (23 y 24 de septiembre), Bahía Blanca (28 de septiembre) y Benito Juárez (29 y 30 de septiembre).

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Las nuevas disciplinas de esta edición, novedades en los Juegos Bonaerenses, tuvieron su estreno con el desarrollo de ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley en categoría juveniles. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo las modalidades intergeneracionales y las competencias para trasplantados en atletismo.

Con más de 100 disciplinas deportivas y culturales para las categorías Juveniles, Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Trasplantados, estos Juegos organizados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a través de la Subsecretaría de Deportes, promueven el acceso a la actividad física y a la expresión cultural en toda la Provincia de Buenos Aires.