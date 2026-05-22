Luego de varias semanas de intensos trabajos teóricos y prácticos, 16 vecinos de ambos sexos y diferentes edades completaron con éxito un nuevo Curso de Arbitraje de Hockey, que fue organizado por la Comuna a través de la dirección general de Deportes.

La actividad, completamente gratuita, se desarrolló por completo bajo formato presencial y a lo largo de dos meses en las instalaciones del Microestadio Municipal “Ricardo Rusticucci” y el Polideportivo Municipal de Pilar, y fue dictada por la arbitra Yanina Ligorria.

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“Estamos muy contentos por la posibilidad de haber finalizado de la mejor manera este nuevo Curso de Árbitro de Hockey y que un buen grupo de vecinos y vecinas haya completado su capacitación y haya abierto una nueva chance de salida laboral”, indicó el director general de Deportes, Fernando Trillo.

“Siempre, desde el inicio de nuestra gestión, reiteramos que nuestro trabajo apunta al crecimiento integral del deporte en Pilar y a la capacitación de todos los estamentos de la estructura deportiva local. Y en ese marco, consideramos que es clave la formación deportiva de aquellas personas que tienen la capacidad de llevarlo adelante”, reiteró Trillo.

El curso, dirigido a mayores de 18 años y que contó con un par de estímulos semanales, es una valiosa herramienta como salida laboral, ya que los árbitros de hockey son muy requeridos para impartir justicia en torneos de diversa índole.

En la noche final, los egresados recibieron su diploma de mano de la propia Ligorria y de las docentes de la Escuela Municipal de Hockey, Andrea Acciari y Luciana Mazzarelli.

Los 16 nuevos árbitros son Ramiro González, Inés Sosa, Santiago Arias, Brenda Villar, Yair Valdez, Mariana Choque, Gabriela Caballero, Florencia Lizarraga, Jorgelina Mendieta, Morena Fleitas, Mariana Escobar, Elías San Juan Azul, Chiara Banegas, Candela Sabán, Laura Escalante y Candela Gómez.