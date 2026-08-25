La Federación Internacional del Automóvil (FIA) emitió un comunicado en el que condenó el hostigamiento en redes sociales que sufrieron sus comisarios deportivos tras las sanciones aplicadas a Franco Colapinto, el piloto oriundo de Pilar, en el Gran Premio de los Países Bajos.

El fin de semana en Zandvoort había sido especialmente duro para el pilarense. Por no respetar una bandera amarilla, los comisarios le impusieron una penalización de drive through, que lo obligó a pasar por la calle de boxes y lo hizo retroceder hasta el vigésimo puesto. Esa sanción también le costó dos puntos de su superlicencia.

Minutos después llegó una segunda pena, esta vez de 10 segundos, que no modificó su resultado porque ya le sacaba ventaja al auto que lo perseguía: Colapinto terminó decimocuarto. Sin embargo, esa segunda sanción sumó un punto menos a la superlicencia, con lo cual el total de la jornada fue de tres puntos perdidos.

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El comunicado de la FIA

Frente a la ola de críticas hacia los comisarios en redes sociales, la Federación decidió salir a respaldarlos públicamente. "Tras el GP de Países Bajos, los comisarios de la Federación fueron objeto de abuso en línea después de aplicar sanciones deportivas", aseguró la FIA en su comunicado.

El organismo fue tajante en su postura de rechazo a los ataques virtuales: "El abuso, el acoso y la falta de respeto en línea no tienen lugar en nuestro deporte". En la misma línea, sumó el respaldo de otro colectivo dedicado a la problemática: "La coalición Unidas contra el Abuso en Línea condena todas las formas de abuso y acoso; el desacuerdo con las decisiones es parte del deporte, pero nunca debe justificar amenazas o ataques personales".

La FIA también pidió a todos los actores del automovilismo que "participen" y rechacen de la misma manera los "abusos" y "ataques" que reciben los comisarios en el entorno virtual.

La respuesta de Colapinto

Por su parte, el piloto de Pilar había cuestionado las sanciones apenas terminada la carrera. Colapinto señaló que "la penalización fue extremadamente dura para las condiciones que había" y que la sanción "complicó toda la carrera". Además, pidió mayor flexibilidad de parte de los comisarios: sostuvo que, si bien las reglas están escritas, deberían ser "más flexibles", y afirmó que en ocasiones tienen "falta de criterio".