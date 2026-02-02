El emblema histórico de Deportiva Francesa Juan “Mito” Moyano falleció tras sufrir un siniestro vial en Uruguay.

El trágico episodio ocurrió el jueves pasado sobre la rambla Claudio Williman, a la altura de la parada 38 de la playa Mansa, cuando un vehículo conducido por un joven de 22 años perdió el control, subió a la vereda y atropelló a Moyano, que circulaba por la senda peatonal. Como consecuencia del impacto, la víctima quedó atrapada debajo del automóvil.

Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar y trasladó al dirigente y médico a un centro de salud de la zona. Ingresó con politraumatismos graves, múltiples fracturas y traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. Pese a la atención recibida, su fallecimiento fue confirmado horas más tarde.

La noticia causó una profunda conmoción en el ambiente del rugby, especialmente en Deportiva Francesa, club al que Moyano estuvo vinculado durante décadas y en el que dejó una huella imborrable. Desde la institución de Del Viso lo despidieron con un sentido mensaje, destacando su compromiso, su vocación de servicio y su permanente dedicación al crecimiento del club.

A lo largo de su trayectoria, Moyano se desempeñó como jugador, médico, entrenador y dirigente. Dio sus primeros pasos en SITAS y Los Matreros, y más tarde integró el plantel superior de Deportiva Francesa. Además, fue formador de varias generaciones de jugadores y ocupó cargos de relevancia institucional, llegando a ser presidente de la entidad.

También tuvo un rol destacado en el rugby nacional, como médico de la URBA y de la UAR, formando parte del staff de Los Pumas durante la década de 1980 y comienzos de los años 90.

Actualmente integraba la Comisión Directiva del club y participaba activamente de las actividades de veteranos. Su presencia constante y su compromiso lo convirtieron en una figura muy querida dentro de la comunidad del rugby.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de 3° turno de Uruguay, junto al Juzgado de Faltas, que deberán establecer las responsabilidades penales correspondientes.