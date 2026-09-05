El Municipio del Pilar lanzó, junto a referentes de clubes de todo el distrito la nueva Liga Pilarense de Fútbol.

El acontecimiento tuvo lugar en el Palacio Municipal, donde estuvo presente el intendente Federico Achával junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent.

“De esta manera, desde el Municipio se continúa acompañando el deporte y a los clubes de barrio en cada una de las localidades”, destacaron desde la Comuna.

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Durante la actividad, Achával destacó: “Es una gran alegría poder encontrarnos con los referentes de nuestros clubes para cumplir el sueño de que Pilar pueda tener su propia liga de fútbol".

Asimismo, consideró que “Pilar tiene una enorme identidad deportiva”, y afirmó que seguirán trabajando “para generar políticas públicas, que acompañen a los clubes que todos los días abrazan y reciben a los chicos de todos nuestros barrios”.

La Liga

La Liga Pilarense de Fútbol comenzará a disputarse entre los meses de septiembre y diciembre con el denominado Torneo Fundacional.

Dicho torneo será la antesala del certamen oficial que se disputará en 2027 y contará con 3 plazas al Torneo Regional Federal Amateur.