El Municipio de Pilar ya tiene todo preparado para sumarse al clima mundialista con una invitación a la comunidad para alentar todos juntos a la Selección de Fútbol que está disputando el Mundial.

Con una jornada a cielo abierto en el Paseo del Centro invitan a las y los vecinos a vivir este viernes 3 de julio la nueva cita en la competencia en la que la Scaloneta enfrentará a la Selección de Cabo Verde por los 16° de final.

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La cita es a partir de las 15 horas en la esquina de las calles San Martín y Bolívar donde se instalará una pantalla gigante donde se podrá ver el vibrante encuentro que comenzará a las 19 horas.

Previamente quienes se acerquen podrán ver también el partido que disputarán Australia y Egipto.

Además, mientras se espera que los dirigidos por Leonel Scaloni salten a la cancha, habrá sorteos de figuritas para completar el álbum del mundial, camisetas y pelotas.

Con la celeste y blanca

El Municipio convoca a ir con los colores de la Selección y sumarse a una jornada vibrante en uno de los puntos de encuentro más concurridos del distrito. La entrada es libre y gratuita.

