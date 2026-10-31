El Municipio del Pilar acompañó el desarrollo de una nueva fecha de la Liga Municipal de Hockey junto a deportistas y familias.

La actividad tuvo lugar en el Club Municipal de Presidente Derqui. Allí estuvieron presentes el intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, junto a los deportistas y a la comunidad que se acercó a alentar.

Junto a una gran cantidad de chicos y jóvenes, Achával expresó: “Es una gran alegría encontrarnos en nuestro club municipal para disfrutar una nueva jornada llena de deporte junto a las familias de todo Pilar". "Para nosotros es muy importante acompañar estos espacios, porque en ellos la comunidad comparte y disfruta a través de los valores del deporte”.

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Asimismo, Laurent destacó: “Vinimos al Club Municipal “Lionel Messi” de Presidente Derqui para compartir con las familias las instancias finales de nuestra liga de hockey, que hoy recibió miles de chicos y chicas de todo el distrito”.

Por su parte, Peralta señaló: “Nos llena de alegría ver como cada uno de nuestros ocho clubes municipales reciben y abrazan a los chicos de todos nuestros barrios para que puedan disfrutar del deporte”.

“De esa manera, el municipio continúa fortaleciendo los espacios de encuentro deportivo, como son los ocho clubes municipales ubicados a lo largo y ancho del distrito, donde chicos, jóvenes, adultos y adultos mayores tienen la posibilidad de compartir deporte, actividades culturales y recreativas”, destacaron desde la Comuna.