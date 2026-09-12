Vóley, hockey y fútbol inclusivo convocaron esta jornada a vecinos y vecinas de las distintas localidades de Pilar en el Microestadio Municipal Rusticucci, en una nueva jornada deportiva que contó con la presencia del intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

La actividad incluyó una nueva fecha de las Ligas Municipales de Vóley y Hockey, además de una jornada de la Liga de Fútbol Inclusiva de Olimpiadas Especiales, entre otras propuestas deportivas que se desarrollaron durante toda la jornada.

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El deporte como herramienta de unión

Junto a los chicos y jóvenes que participaron de las actividades, Achával remarcó: "Compartimos un sábado a puro deporte en el Microestadio de Pilar, junto a Santiago, Soledad y a todos los pilarenses que se acercaron a participar. El deporte es una herramienta de unión e inclusión, por eso vamos a seguir acompañando estos espacios donde chicos, jóvenes y grandes pueden encontrarse, disfrutar y hacer lo que les apasiona".

Ocho clubes municipales para todas las localidades

Por su parte, Laurent señaló: "Nos llena de alegría ver cómo este espacio y nuestros ocho clubes municipales reciben a chicos y jóvenes de cada una de nuestras localidades, para que puedan disfrutar del deporte y compartir con otros".

En tanto que Peralta expresó que el Microestadio Municipal Rusticucci es un "espacio pensado para que la comunidad pueda disfrutar, encontrarse y participar de distintas actividades deportivas".

Durante la jornada, vecinos y vecinas de todas las localidades pudieron participar de una nueva fecha de las Ligas Municipales de Vóley y Hockey, y de una nueva jornada de la Liga de Fútbol Inclusiva de Olimpiadas Especiales, entre otras actividades deportivas que se desarrollaron a lo largo del día.